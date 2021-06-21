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光頭狼摧花到一半想如廁 赤裸國中女田邊奔逃喊救命

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子王傳齊去年4月欲誘騙落單國中女生不成，亮尖刀脅迫、將她推入轎車。女學生依指示褪去衣物，王猥褻並指侵；王因腹痛，將車開到一處公園如廁，女學生趁隙下車，裸身向附近住戶求救。一審依成年人故意對少年犯攜帶凶器強制性交罪判他10年6月徒刑，台灣高等法院認為被害人當時已滿14歲，改依攜帶凶器強制性交罪判10年5月刑。

55歲的王傳齊有強盜前科，以種植水果為業，曾有過段婚姻，也有2個小孩。去年4月23日傍晚5點，王開車到桃園市大園區，他見被害女學生獨行，上前佯稱她們學校的老師騙他錢，希望女學生能到他車上看照片，確認老師的名字。王打開右前座車門，女學生拒絕並後退，王竟掏出一把尖刀、喝令她上車；女學生擔心不測，只好屈從。

王傳齊先用充電線綑綁女學生，再載至偏僻路段猥褻，還用左手指指侵，但因他突「鬧肚子」，又將車開往一公園、下車上廁所。女學生趁機赤裸著身體奔逃求援，路人見狀報警；女學生描述惡狼特徵為光頭，左腿有刺青，警方翌日凌晨在楊梅逮到人。

女學生表示，當時王伸手脫她的衣服，她說「我自己來」，接著照指示將全身衣服脫掉，王整個身體撲在她身上親吻。當王用手指性侵她時，她喊「會痛」，結果王說「我比妳還緊張」；後來王開車至他處，接著拿了一包衛生紙下車，女學生顧不得全身赤裸，急忙下車、邊跑邊喊救命。田邊的一戶人家見狀，讓女學生打電話通知父母，女學生向爸爸說「我被綁架了」。

目擊的婦人證稱，當時一名裸體的女孩登門求救，她察覺情況不對，馬上報警。女童父親證稱，他趕到現場時，警察已在場，女兒一見到她就大哭，她身上穿的衣服不像是她的，女兒說「是好心人提供給她穿的」。

王傳齊否認剝奪對方自由、強制性交，還說女學生害怕或覺得被逼是「主觀上錯誤的認定」，辯兩人是合意性交。王聲稱他有憂鬱症、躁鬱症，且長期酗酒，加上母親在2005年間燒炭自殺、女兒2017年被火車撞死，讓他病情加劇，犯案時「意識不清」。

高等法院囑託亞東醫院鑑定王的精神狀態，報告顯示他沒有辨識能力降低的問題。高院認為被害人雖然能趁隙逃離，但這嚴重影響她的人格發展，也造成心理創傷，王的行為為社會道德、法理不容，判他10年5月徒刑。

男子王傳齊亮尖刀脅迫一名國中女學生上轎車，並猥褻、指侵她，台灣高等法院依攜帶凶器強制性交罪判王10年5月徒刑。示意圖／ingimage
男子王傳齊亮尖刀脅迫一名國中女學生上轎車，並猥褻、指侵她，台灣高等法院依攜帶凶器強制性交罪判王10年5月徒刑。示意圖／ingimage

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