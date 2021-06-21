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男子在他人臉書留言「跑來留言想輸贏？」被判拘役20天

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

19歲彭姓男子因不滿楊姓被害人臉書留言內容，去年12月間在楊臉書上留言，涉嫌辱罵楊「跑來留言是想輸贏?」「楊現在上來又不敢是要回啥小」等語，造成楊心生畏懼，報警法辦起訴，台南地院依彭違反恐嚇危害安全罪，判處拘役20天，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，彭姓男子因不滿楊姓被害人臉書留言內容，去年12月23日晚上11點多，上網連結至臉書網頁，在不特定人得以共見共聞之公開貼文下，留言向楊辱罵、恫嚇稱「楊所以你們的事干我屁事？跑來留言是XXX想輸贏？」「楊現在上來又不敢 是要回啥小」等語，楊在他位於台南市住處上網瀏覽留言後因而心生畏懼， 報警法辦起訴。

法官認為，彭所為，觸犯刑法第309條公然侮辱罪及同法第305條恐嚇危害安全罪。彭以一行為同時觸犯二罪罪名，為想像競合犯，依刑法第55條規定，從重的恐嚇危害安全罪處斷。

法官並審酌彭犯罪後雖坦認犯行，但迄未能與告訴人達成和解，兼衡犯罪動機、手段、所生危害等一切情狀，量處其刑。

19歲彭姓男子涉嫌楊姓被周人臉書上留言，涉嫌辱罵楊「跑來留言是想輸贏?」、「楊現在上來又不敢是要回啥小」等語，台南地院依彭違反恐嚇危害安全罪，判處拘役20天，得易科罰金。圖／本報資料照片
19歲彭姓男子涉嫌楊姓被周人臉書上留言，涉嫌辱罵楊「跑來留言是想輸贏?」、「楊現在上來又不敢是要回啥小」等語，台南地院依彭違反恐嚇危害安全罪，判處拘役20天，得易科罰金。圖／本報資料照片

恐嚇 公然侮辱

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