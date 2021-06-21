臉書佯稱賣Switch與健身環 男詐5網友遭判1年7月

新冠肺炎疫情使宅經濟帶動遊戲產業，其中，任天堂遊戲主機Switch非常搶手，一名詹姓男子在臉書佯稱有多餘Switch主機、遊戲、健身環現貨拋售，吸引買家匯款訂購，成功從5名買家身上詐得3萬8000多元；新竹地院審理終結，法官批詹嚴重危害市場交易秩序，依5個詐欺取財罪判刑1年7月，易科罰金57萬元。

新冠肺炎疫推升宅經濟需求夯，也讓任天堂遊戲主機Switch爆紅，包含遊戲與周邊商品都爆出缺貨潮，一般銷售通路、架上都看不到Switch商品，甚至還出現黃牛價。

判決書指出，詹男有偽造文書前科，去年2月中旬至3月初，他透過臉書個別傳訊息給5名網友，指自己可出售全新加強版Switch遊戲機、Switch遊戲片、健身環，金額在2600至1萬2060元間，且低於市價。

5名網友信以為真，陸續匯款給詹男，不料詹收到款項後就人間蒸發，且趕緊將詐來的款項提領，5名網友陸續察覺有異，將與詹的對話紀錄、手機轉帳往來明細、銀行轉帳交易明細向警方報案。

法官審理時，認為詹男犯下的5罪每一個犯罪行為都應進行評價及判決，並痛批詹正值青年，曾在砂石場擔任操作員，具備從事正當工作的能力，卻不用正途取得財物，反利用網路在社群媒體向他人進行不實交易，進而詐財，不僅造成他人財產損害，也嚴重危害市場交易秩序，破壞一般社會交易間信任關係，法治觀念薄弱，也不尊重他人財產權，考量詹坦承犯行，審酌依5個詐欺取財罪判刑1年7月，易科罰金57萬元。