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月薪15萬到盧森堡當月嫂 女因疫情嚴重反悔要賠錢

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

一名陳姓女子與陳姓月嫂約好今年1月中到3月中到盧森堡坐月子，並簽訂合約，2個月的服務將給出30萬元台幣，並先給付3萬元定金。直到出發前一個月，陳姓月嫂認為雙方溝通不良，加上盧森堡的新冠肺炎疫情關係，要求解約。陳女向陳姓月嫂求償57萬餘元，新北地院認為陳姓月嫂無正當理由解約，要加倍給付返回的訂金6萬元，可上訴。

陳姓女子提告表示，她在去年7月間，與陳姓月嫂簽訂到府坐月子協議，約好今年1月中到3月中，請陳姓月嫂到盧森堡提供服務，2個月將給付她30萬元，簽完合約，她就給陳姓月嫂3萬元定金。

去年底時，雙方在討論產後的照顧安排，陳女要求陳姓月嫂採買中藥等事宜，但陳姓月嫂時常不回答她的問題，要求她相信專業等，直到要前往盧森堡的前兩週，陳姓月嫂突然告知因能力不足，想單方終止合約。陳女表示，她因擔心只好返回台灣待產，還罹患憂鬱症，因此向陳姓月嫂求償定金、機票、精神賠償等費用共約57萬元。

陳姓月嫂表示，雙方在溝通坐月子的安排時，陳女要求很高，主觀意識強烈，她擔心無法令陳女滿意，加上當時盧森堡的疫情關係，她才萌生解約的想法。她也透過仲介推薦在英國的月嫂給陳女，且願加倍退還定金。但她認為，陳女返回台灣及後續產生的費用與她無關，因此要求駁回陳女的提告。

新北地方法院審理指出，陳姓月嫂沒有正當理由而拒絕履約，因此法官認定陳姓月嫂要加倍返還定金6萬元。

不過，法官認為，陳女未能舉證陳姓月嫂解約跟她返回台灣生產的必要性，在憂鬱症部分，也無法認定與此事的直接因果關係，因此不得要求其他的賠償。本案可上訴。

陳女與陳姓月嫂協議坐月子2個月給付30萬元，但陳姓月嫂以溝通不良及疫情緣故解約，法院判陳姓月嫂要加倍返還定金6萬元。圖／聯合報系資料照
陳女與陳姓月嫂協議坐月子2個月給付30萬元，但陳姓月嫂以溝通不良及疫情緣故解約，法院判陳姓月嫂要加倍返還定金6萬元。圖／聯合報系資料照

盧森堡 坐月子

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