輕熟女從香港替長輩買中藥 含禁藥成分遭罰1.5萬荷包瘦

台中市林姓女子在去年6月間，香港賣家買了一批中藥共240罐，不過進口時，遭海關發現疑含有可疑藥品，送衛福部中藥司徵詢後，確認該批中藥含有禁藥成分，輸入台灣之前，需向衛福部申請核准，全案由航警局函送台中地檢署偵辦，林女辯稱，中藥都是替長輩購買，檢方聲請簡易判決處刑，台中地院判她緩刑2年，並需在判決確定後3個月內，向公庫繳交1.5萬元，扣案中藥沒收，可上訴。

判決指出，林姓女子（38歲）在去年6月間，向香港一個賣家購買中藥商品一批，其中包括京制牛黃解毒片144罐、嶺南萬應止痛膏24罐、黃道益活絡油72罐，總計240罐的中藥商品，林女委由該賣家在去年6月14日，以進口快遞貨物簡易申報單，以空運托運方式，抵達桃園國際機場。

不過該批中藥商品入關檢驗時，遭海關人員發現，疑似有可疑藥品，經通報行警局後送衛福部中藥司，經中藥司回覆，該批藥品需以藥品管理，因此認定林女涉嫌違反藥事法的規定。

林姓女子辯稱，她是替長輩購買中藥，並非要自用，不知道從香港購買中藥到台灣會違反相關法令。