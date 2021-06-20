嘉縣男怒砸破酒精噴罐 遭訴「妨害公務」法官判無罪

嘉義縣黃姓男子遭控今年2月走進某鄉的調解委員會，多次大喊調解會主席的名字卻沒人回應，涉拿桌上價值2300元的酒精噴霧器，朝地上砸破，結果遭報案法辦，檢方也依妨害公務罪嫌起訴；嘉義地院法官認為，酒精噴霧器跟調解業務沒有直接關係，不構成妨害公務，判無罪，可上訴。

法官表示，黃姓男子破壞酒精噴霧器，應論處普通毀損罪，不過無人提告、檢方未起訴，黃的行為在實體法上並無處罰規定。

起訴指控，黃姓男子今年2月18日上午8點50分許，進入嘉縣某鄉的調解會辦公室，想找調解會黃姓主席，因而大喊「黃XX」數次，不過當時正在進行另案調解而沒人應答，黃走出該辦公室後，又返回而大叫「黃XX」，甚至飆三字經，他竟憤而拿起放桌上的酒精噴霧器玻璃瓶，朝辦公室外丟，造成噴霧器破裂。

該噴霧器玻璃瓶價值2300元，調解會當下報警提告，檢方調查後，認為黃姓男子涉犯損壞公務員職務上掌管之物品罪嫌。