花蓮5人群聚打麻將躲陽台 警方函報裁罰

花蓮警方昨天獲報有民眾群聚打麻將，女屋主辯稱沒在玩牌，員警卻在房內看到一桌麻將，往陽台探頭一看，竟發現1女躲在陽台外，廁所裡也有人，共有4女1男共處一室，違反三級警戒不得5人以上群聚，員警當場予以取締，並函報花蓮縣衛生局裁罰，最高每人可罰30萬元。

昨天下午1時40分左右，吉安派出所獲報在吉安鄉福興村有民眾聚集打麻將，經巡邏員警前往該處查看，60歲的女屋主一開始表示沒有人在玩牌，並帶員警上2樓，卻在房內看到一桌麻將，還有喝到一半的冰啤酒，覺得事有蹊蹺。

警方隨即在陽台、廁所陸續發現牌友，此時屋主見東窗事發只好坦承有在打麻將，連同屋主共有4女1男共處一室，皆為左右鄰居，現場雖未發現賭資現金，但已明顯違反三級警戒室內不得群聚的相關規定，警方將5人直接函報裁罰。

吉安警分局強調，依據傳染病防治法第37條的規定，地方主管機關於傳染病發生或有發生之虞時，應視實際需要管制特定場所出入及容納人數，如拒絕、規避或妨礙主管機關對於特定場所的管制措施，一經警察機關查獲不再勸導，直接函報裁罰，可處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，呼籲民眾切勿輕視，以免荷包大失血。

另外，玉里警分局員警日前在卓溪鄉立山村某路口，發現有民眾未戴口罩，經了解，該男要騎車前往離家近的雜貨店購買物品，未戴口罩卻遇上警察巡邏，對於自己違反防疫措施相當後悔，拜託員警原諒，但為落實一律裁罰不再勸導，警方仍當場舉發，提醒民眾不要抱著僥倖心態。