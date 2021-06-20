屏東獵汙專案從撒網進化蹲點 查獲6家畜牧場偷排廢水

屏東縣環保局夜鷹早鳥獵汙行動專案，疫情期間不中斷，改變稽查模式，從原本撒網、突襲稽查，進化巡查與埋伏並進，近期3次蹲點稽查行動查獲6家畜牧業者違規排放廢水，環保局將依違反水汙法裁處業者；環保局指出，蹲點模式採一班2小時，一組約有2到3人在畜牧場附近蹲點待命，曾排到最晚凌晨4點，蹲點待命，克服不同環境變化，蚊蟲叮咬，甚至可能遭遇周遭狼狗襲擊，曾有稽查人員就遭狼狗咬傷腿部，送醫後幸無大礙。

環保局指出，夜鷹早鳥專案再進化，以往是撒網式，同步出動到好多家稽查，但查到僅限於部分時段，進化鎖定範圍採蹲點式，白天先出動到可疑場域巡查，晚間接力蹲點埋伏。

環保局指出，取締違規業者，在2019年5月起成立夜鷹早鳥獵汙行動專案，專案成立至今已出動1474人力，稽查3396場家，查獲205件違規。近期疫情嚴峻，環保局同仁做好防護，持續稽查，但發現近期稽查行動常無所獲，顯違規業者已有規避查處的對策，改變原有稽查執勤方式。

今年6月起，鎖定可疑汙染源後，先在日間進場查核，確認違規偷排可能性後，夜間蹲點埋伏查處，近期鎖定6家疑偷排業者，3次進化版稽查行動執行，查獲率百分百。有2家業者繞流排放廢水，將依水污染防治法規定，處6萬元以上2000萬元以下罰鍰。另外，查獲4家排放水質不佳的業者，等水質檢驗後將依法裁處6000元以上60萬元以下罰鍰。