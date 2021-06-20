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要帶小孩非隨時有空 佯稱單親媽媽接客須預約警上門

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市宋姓女子在網路的某論壇網站留言，佯稱是單親媽媽，涉嫌暗示為了生活可以進行性交易，但「要帶小孩不是隨時有有空」。警方得知資後，循線與她聯繫，進屋蒐證後將她帶回，依違反社會秩序維護法裁罰。

宋女在網路秀出別的女子的性感照片，宣稱身高155公分，體重48公斤，E罩杯。因為離婚，小孩還小，沒有辦法去找正職工作，所以選擇「這個時間可以彈性」的工作。如要接客，會請家人幫忙顧小孩。

基隆市警方接獲情資，擔心防疫期間有人賣淫，潛藏疫病擴散風險，依宋女留在論壇資訊，以通訊軟體LINE跟她聯繫。

宋女回應「要帶小孩，不是隨時都有空，請提前預約」、「若未回覆，代表在顧小孩，請耐心等待」，並提及性交易內容、時間和費用。

員警昨天依約前往一處日租套房，進房後看到宋女在房內，蒐證完成後出示身分，將她帶回查處。

基隆市宋姓女子佯稱單親媽媽，涉嫌暗示為了生活可以進行性交易。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市宋姓女子佯稱單親媽媽，涉嫌暗示為了生活可以進行性交易。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市宋姓女子（右一）佯稱單親媽媽，涉嫌暗示為了生活可以進行性交易，警方查獲後依違反社會秩序維護法裁罰。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市宋姓女子（右一）佯稱單親媽媽，涉嫌暗示為了生活可以進行性交易，警方查獲後依違反社會秩序維護法裁罰。記者邱瑞杰／翻攝

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