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蹺班又詐領加班費 基市清潔隊班長被控班表造假遭調查
基隆市環保局清潔隊西定班長李文達3年前因工作分派等問題，招致隊員反彈，最後獲班員「原諒」落幕。近日又有人檢舉李文達「溜班」，他回應是私人恩怨引發，靜待調查。環保局長賴煥紘今說，已先把李調職，並由政風室調查李是否有違失。
蘋果日報接獲投訴，指李文達多次溜班，不見人影，還涉嫌詐領加班費。有人看不慣，雇用徵信社跟拍蒐證，拍到李上班時間擅離崗位。因為3年前有班員具名向市府檢舉，但事後不了了之，他擔心內部檢舉會再被「搓掉」，才向媒體爆料，並向調查局基隆市調查站舉發。
李文達表示，整件事是私人恩怨引發，他的態度就是聽從上級長官決定與處置。
賴煥紘說，從媒體得知有人指控李文達加班簽到疑造假等情節，第一時間交政風單位查辦，並將李先調離現職。調查結果若有違規、違法，一定依法嚴辦。
據了解，李文達約20年前進入環保局先擔任臨時人員，再補缺成為清潔隊員，並被調派支援市府庶務股，擔任局處長的司機多年。
李文達歸建回任清潔隊員，數年後升任班長。3年前因為領導統御、班表排班等問題引爆眾怒。清潔隊高層介入了解、安撫後，李「獲得原諒」，抗議事件落幕。
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