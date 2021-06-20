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影／豐原民宅不防疫開賭場 現場10人群聚最少60萬飛了
目前仍是新冠肺炎三級警戒期間，全台各地都有民眾群聚遭警方查獲、開罰的案例，但豐原警分局在近日接獲檢舉，神岡區有一間民宅疑似經營賭場，警方昨天在現場埋伏蒐證後，持搜索票趁屋內人員開門時進入，當場查獲黃姓賭場負責人、賭客10人，因經營賭場除依賭博等罪偵辦外，現場也構成室內群聚，依法函送市府裁罰，在場10人預計將吃上最少60萬以上的罰單。
台中市豐原警分局在近日接獲檢舉，黃姓男子（59歲）涉嫌在神岡區中山路一間民宅內經營賭場，招集賭客以13支、麻將等方式聚賭，並提供飲食及茶水等服務，經常有不特定人士進出群聚，極可能成為防疫破口。
分局排遣警力多日蒐證後，昨天下午4時許，埋伏警員持台中地院核發的搜索票，趁屋內人員開門之際，衝入屋內，當場查獲賭場負責人黃姓男子、8名賭客及在場人1名共10人，查扣麻將、撲克牌等賭具2組、賭資及抽頭金3萬6200元等贓證物。
全案除依賭博罪、社會秩序維護法將涉案10人移送台中地檢署外，另外黃等人也違反傳染病防治法，室內5人以上群聚的規定，依法函送台中市政府裁罰，每人可開罰6萬至30萬。
並將現場10人填寫臺中市政府警察局舉發違反傳染病防治法案件通知單後，依傳染病防治法函請相關單位裁罰。
豐原警分局呼籲，在此疫情嚴峻時刻，民眾務必遵守政府防疫規定，警方將持續嚴加查察各項不法行為，上緊治安發條，維持轄區治安平穩。
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