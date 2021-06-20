台中建商恐嚇多年好友 搬出「香港大老闆虎哥」要1千萬

台中市謝姓男子曾任建商執行長，與洪姓男子是多年好友，也是扶輪社成員，但二人過去曾互相填報不實會計憑證，以逃漏稅，並衍生向銀行借貸的債務糾紛，謝在去年間寄信給洪，要求洪拿出1000萬清償債務，還稱「香港大老闆虎已下最後通牒，現階段不想用社會事處理」等語，洪認為人身安全遭威脅，報警提告。台中地院認謝涉恐嚇罪，判拘役50天，得易科。

判決指出，謝姓男子（57歲）曾任建商執行長，與洪姓男子是多年好友，也都是扶輪社社員，謝、洪二人在2012年至2015年間，共同謀劃並相互填具不實會計憑證，以幫助他方經營公司逃漏稅捐，或自他方取得不實統一發票作為進項憑證，申報扣抵銷項稅額而為自己經營公司逃漏稅捐，並藉此營造出謝經營公司交易活絡的假象，避免遭銀行降低或收回貸款額度。

謝、洪二人涉違反稅捐稽徵法等案件，經台中地檢署調查後，處分緩起訴，但謝、洪二人間因前述案件向銀行的借貸問題，衍生對清償債務之事，意見不一，而有債務糾紛。

去年9月7日，謝在住處打了一封恐嚇信後，委由會計師事務所的員工列印後，簽名寄給洪，信中寫到「香港大老闆虎哥已派人查了」、「虎哥在香港及台灣的勢力相當雄厚」、「現階段不希望用社會事處理」、「希望我們都不要成為社會事件的主角」、「農曆7月裡，你、我及家人出入都能平安」、「希望你之前拿的3 、4千萬，能拿出1千萬來處理這些最後的債務」。

洪姓男子收到信後，認為人身安全遭到威脅、恐嚇，向警方提告。

謝姓男子到案後，否認涉案，辯稱虎哥是在香港認識的退休長輩，台灣、香港有很多投資事業，不是黑道，信中所謂「社會事件的主角」，指的是他與洪用他人名義向銀行貸款若無法清償，會導致該他人發生家庭糾紛，至於信內所述農曆7月出入平安等語，因農曆7月較不平安，只是表達希望大家農曆7月都能平安而已。