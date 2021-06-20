快訊

國軍桃園總醫院急門診暫停 傳2護理師打過疫苗確診

喘過才知苦！當血氧開始掉 他喘到連擦屁股都無力

台中建商恐嚇多年好友 搬出「香港大老闆虎哥」要1千萬

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市謝姓男子曾任建商執行長，與洪姓男子是多年好友，也是扶輪社成員，但二人過去曾互相填報不實會計憑證，以逃漏稅，並衍生向銀行借貸的債務糾紛，謝在去年間寄信給洪，要求洪拿出1000萬清償債務，還稱「香港大老闆虎已下最後通牒，現階段不想用社會事處理」等語，洪認為人身安全遭威脅，報警提告。台中地院認謝涉恐嚇罪，判拘役50天，得易科。

判決指出，謝姓男子（57歲）曾任建商執行長，與洪姓男子是多年好友，也都是扶輪社社員，謝、洪二人在2012年至2015年間，共同謀劃並相互填具不實會計憑證，以幫助他方經營公司逃漏稅捐，或自他方取得不實統一發票作為進項憑證，申報扣抵銷項稅額而為自己經營公司逃漏稅捐，並藉此營造出謝經營公司交易活絡的假象，避免遭銀行降低或收回貸款額度。

謝、洪二人涉違反稅捐稽徵法等案件，經台中地檢署調查後，處分緩起訴，但謝、洪二人間因前述案件向銀行的借貸問題，衍生對清償債務之事，意見不一，而有債務糾紛。

去年9月7日，謝在住處打了一封恐嚇信後，委由會計師事務所的員工列印後，簽名寄給洪，信中寫到「香港大老闆虎哥已派人查了」、「虎哥在香港及台灣的勢力相當雄厚」、「現階段不希望用社會事處理」、「希望我們都不要成為社會事件的主角」、「農曆7月裡，你、我及家人出入都能平安」、「希望你之前拿的3 、4千萬，能拿出1千萬來處理這些最後的債務」。

洪姓男子收到信後，認為人身安全遭到威脅、恐嚇，向警方提告。

謝姓男子到案後，否認涉案，辯稱虎哥是在香港認識的退休長輩，台灣、香港有很多投資事業，不是黑道，信中所謂「社會事件的主角」，指的是他與洪用他人名義向銀行貸款若無法清償，會導致該他人發生家庭糾紛，至於信內所述農曆7月出入平安等語，因農曆7月較不平安，只是表達希望大家農曆7月都能平安而已。

台中地院審理後，認為謝信中所寫的內容，無非是向洪姓男子表達，綽號「虎哥」在香港及台灣都有相當深厚的黑道人脈及勢力，如不配合信件內所述要求，則洪與其家人極有可能遭逢不測、發生危害生命、身體安全的不幸事故，認為犯罪事證明確，依恐嚇罪，判謝拘役50天，得易科5萬元，可上訴。

台中市謝姓男子因債務糾紛，去年寫信恐嚇多年好友，台中地院依恐嚇罪，判他拘役50天。圖／報系資料照
台中市謝姓男子因債務糾紛，去年寫信恐嚇多年好友，台中地院依恐嚇罪，判他拘役50天。圖／報系資料照

延伸閱讀

高雄橋頭1字頭價 吸引首購族群目光

壹傳媒總裁、港蘋總編遭起訴 歐美譴責 再掀外交戰

香港連11天本土清零 港澳通關在望

載客增3成 香港國泰航空評估：上半年虧損收窄

相關新聞

台中建商恐嚇多年好友 搬出「香港大老闆虎哥」要1千萬

台中市謝姓男子曾任建商執行長，與洪姓男子是多年好友，也是扶輪社成員，但二人過去曾互相填報不實會計憑證，以逃漏稅，並衍生向...

她恐嚇分居丈夫不搬走就「殺去你父母家」 判拘役50天

呂姓婦人因為和先生感情不睦，兩人長期分居，呂被控今年1月間以LIME傳送內容為「小心我忍不住！把你們全家都殺死，玷汙我的...

他偷安全帽又偷機車 飛車行搶婦女皮包被判刑

吳姓男子被控因缺錢花用，今年4月14日在台南市北區北成路，涉嫌飛車行搶王姓女被害人皮包，得手1萬多元後，王報警法辦起訴，...

新力旺總裁莊周文 一億二千萬交保

新力旺控股集團總裁莊周文涉嫌擔任平台商，提供賭博網站相關服務，檢警調查，莊經營「ＧＰＫ線上博奕平台」，經手賭金超過千億元...

百億總裁莊周文3月被起訴後 本月以1億2000萬交保

新力旺控股集團總裁莊周文涉嫌擔任平台商，提供賭博網站相關服務，檢警調查，莊經營「GPK線上博奕平台」，經手賭金超過千億元...

影／無牌車停路邊遭拖吊！車主領不到車 拖吊場竟有內鬼

無牌汽車或已註銷車牌汽車停路邊遭拖吊，車主收到交通告發單到公辦民營拖吊場卻領不到車，警方追查數日，日前發現拖吊場竟然有內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。