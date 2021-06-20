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社區鄰居糾紛LINE群組飆髒話 罵1人要罰一千

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

朱姓、羅姓、張姓女子皆為新竹市一處社區的住戶，三人曾因社區公共事務發生紛爭，去年7月31日，朱氣憤難耐，在手機LINE社區住戶群組先對羅嗆「X你X的X」，之後再標記張，嗆「再補你一句啦X你X啦」，使羅、張兩人氣炸，報警提告；新竹地院審理終結，朱被依公然侮辱罪判罰2000元。

法官認為，朱與羅姓、張姓為鄰居關係，因社區住戶公共事務發生紛爭，雖然朱是具有相當智識程度成年人，應循理性方式解決紛爭，竟卻採取公然謾罵方式，除貶低羅姓、張姓的人格尊嚴，導致名譽受損，也無濟於解決紛爭，考量朱坦承犯行，自稱有精神困擾，因病情緒失控才會在通訊軟體發布這些言論，審酌依公然侮辱罪判罰2000元。

朱氣憤難耐，在手機LINE社區住戶群組先對羅嗆「Ｘ你Ｘ的B」，之後再標記張，嗆「再補你一句啦Ｘ你娘啦」；新竹地院審理終結，朱被依公然侮辱罪判罰2000元。圖／報系資料照
朱氣憤難耐，在手機LINE社區住戶群組先對羅嗆「Ｘ你Ｘ的B」，之後再標記張，嗆「再補你一句啦Ｘ你娘啦」；新竹地院審理終結，朱被依公然侮辱罪判罰2000元。圖／報系資料照

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