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她恐嚇分居丈夫不搬走就「殺去你父母家」 判拘役50天

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

呂姓婦人因為和先生感情不睦，兩人長期分居，呂被控今年1月間以LIME傳送內容為「小心我忍不住！把你們全家都殺死，玷汙我的手。」等涉嫌恐嚇文字給先生，造成他心生畏懼報警法辦起訴，台南地院依呂觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役50天，得易科罰金，全案可上訴。

檢警查出，呂姓婦人並於今年2月15日11點多，以LINE傳送「以後盡量不要跟我說話，以免我打死你。」給先生，呂並於2月16日晚上6點多，再以LINE傳送「2月28號你不給我搬離開那個家，我絕對殺去你父母家，你們不得安寧」。

呂的先生收到LINE文字後心生畏懼，將LINE訊息截圖照片報警法辦起訴。呂在警詢和檢察官偵查時，坦承涉案。

法官審酌，呂為告訴人妻子，因感情不睦而對告訴人恐嚇，致告訴人人格受到侵害，並因此擔心害怕，又審酌犯罪動機，犯後坦承犯行犯後態度、被告犯罪手段、情節，量處其刑。

呂姓婦人因為和先生感情不睦，涉嫌以LINE傳送恐嚇訊息給先生，造成他心生畏懼報警法辦起訴，台南地院依呂觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役50天，得易科罰金。本報資料照片
呂姓婦人因為和先生感情不睦，涉嫌以LINE傳送恐嚇訊息給先生，造成他心生畏懼報警法辦起訴，台南地院依呂觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役50天，得易科罰金。本報資料照片

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