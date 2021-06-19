百億總裁莊周文3月被起訴後 本月以1億2000萬交保

新力旺控股集團總裁莊周文涉嫌擔任平台商，提供賭博網站相關服務，檢警調查，莊經營「GPK線上博奕平台」，經手賭金超過千億元，不法牟利達594億元，台中地檢署今年3月初依賭博、洗錢防制法等罪，起訴莊周文等32人後，法官裁定將莊周文繼續羈押，莊請求撤銷羈押，法官於6月17日裁定以1億2000萬交保。

莊周文在去年底落網後遭收押，面對檢方訊問，仍然老神在在，不認犯罪，辯稱「科技是中性的」，強調他是提供相關技術服務，不是經營賭博網站。檢察官今年3月初將他起訴後，移審台中地院，案經合議庭審理後，認為同案仍有共犯在逃，有逃亡、串滅證之虞，裁定繼續羈押。莊日前聲請撤銷羈押，法官裁定以1億2000萬交保。

台中地檢署指揮刑事局中打六隊偵辦莊周文經營賭博網站，去年8月間到西屯區新力旺集

團總部等地搜索時，莊已聞訊逃逸，直至去年11月4日，檢警才掌握線索，順利在彰化市

埔內街的慈恩寺，查獲前往廟宇參拜的莊周文與其接應的曾姓司機。

莊周文在落網後，遭檢方以有串滅證、逃亡之虞，向台中地院聲押獲准，全案在檢方偵辦

時，莊面對承辦檢察官的訊問，顯得老神在在，除了對於檢方指控的賭博罪，都否認涉案

之外，莊周文還很有自信的強調，「科技是中性的」，他是提供相關的科技、技術服務，

至於獲得技術的人，要怎麼使用，「不關他的事」。

另外，檢方也指控莊周文涉嫌利用提供博奕平台的服務，進行洗錢，莊也辯稱，他只是將

過去在國外所賺得的錢，利用地下匯兌的管道，轉回台灣投資使用，「頂多是地下匯兌的

使用者，並不是替人洗錢」。

檢方調查，莊周文是新力旺控股集團等多家公司的負責人，經營GPK線上博奕平臺，將線

上博奕業務進行垂直及平行整合，成立12家公司，並由各公司分別負責測試網路遊戲穩定

度、線上博弈網站的美編設計，以及對外招攬博奕系統供應商、線上博弈業者加入「GPK

線上博弈平台」，截至去年1月查獲為止，總計招攬532家線上博奕站主、54家博弈系統供

應商，不法獲利達594億元，另外也涉嫌逃漏稅2億多元。

檢方在全案收網後，陸續追回莊與集團成員名下的8.5億的售地所得、41筆不動產、768台

伺服器、現金2.5億、美金265萬、13輛名貴跑車等資產，其中「愛車如痴」的莊，還在去

年底時，與檢方協調，不要將超跑變價拍賣，而是由他籌措相對應的保證金，讓檢方查扣

，檢方也同意，莊在去年12月湊出1.5億元，將13輛超跑「贖回」，檢方統計全案共查扣