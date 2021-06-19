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影／無牌車停路邊遭拖吊！車主領不到車 拖吊場竟有內鬼
無牌汽車或已註銷車牌汽車停路邊遭拖吊，車主收到交通告發單到公辦民營拖吊場卻領不到車，警方追查數日，日前發現拖吊場竟然有內鬼，拖吊場代班人員林男找張姓及廖姓男子涉嫌持偽造的駕照及行照盜領，再將車輛解體販賣圖利。警詢後依偽造文書及竊盜罪嫌將3人函送台北地檢署偵辦。
新北市于姓男子今年6月收到交通告發單發現其名下已註銷車牌，停放在新店區金龍路的自小客車已於5月25日被拖吊，6月9日前往新店區公辦民營拖吊場欲領回其無牌汽車時，赫然發現該車已於6月5日遭人盗領，氣得報警提告。
新店警方追查發現，5日當天駕駛大型拖板車至拖吊場領車並載走的張男（26歲）是一名拖吊司機，他供稱，是拖吊場代班人員林男（45歲）委託前去拖車，由林男現場提供偽造駕照及行照，他至櫃檯簽名並繳清罰單及拖吊費後，將無牌車拖至新北市新莊區環漢路三段旁空地放置。
林男涉嫌提供偽造證件給張男領無牌汽車並拖走，他表示因與拖吊場員工熟識，利用此關係進入拖吊場並偽造駕、行照，趁當天夜間拖吊場主任不在之際，利用代班機會盜領汽車，並將車輛解體販賣圖利。
警方擴大追查，發現林男當天還找了也是拖吊司機的廖姓男子（26歲）也同樣手法，盜領另一輛無牌汽車，也是拖到新莊區環漢路三段旁空地放置，林男也坦承犯行。警詢後日前將林男等3人依法函送檢方偵辦。
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