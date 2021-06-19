同事KTV聚會唱歌起衝突 持剪傷人換來殺人未遂7年徒刑

高雄某車貸公司到KTV店辦員工聚會，不料蘇姓男子與女同事的柯姓男友起衝突，蘇竟持剪刀殺傷柯的頸部，居中調停的公司主管也遭刺傷胸部，高雄地方法院合議庭認為蘇有故意殺人的行為，依殺人未遂和傷害罪，判蘇7年徒刑。全案可上訴。

判決指出，蘇姓男子（22歲）與王姓女同事（20歲）及主管翁姓男子（35歲）等人，2019年11月16日，到高雄市苓雅區中華四路好樂迪KTV聚會，席間蘇和王女為業務爭吵，王女馬上找來柯姓男友到KTV，與蘇大打出手，經苓雅警分局帶回查辦違反社會秩序維護法後，不料，約2小時後，一群人離開派出所，回到好樂迪KTV，再為受罰的事起衝突。

翁姓男子居中調解，蘇情緒失控，衝入好樂迪2樓拿到剪刀下樓，劃傷柯的左頸，並刺傷翁的右胸，棄剪逃離。柯、翁受傷倒地，送醫後挽回生命。