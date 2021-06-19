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有人未戴口罩聚賭還有人開直播 彰化首張罰單每人罰6萬

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣新冠肺炎連續3天0確診，但彰化警方仍未鬆懈，昨晚持續在彰化市陳稜路一家PUB查獲5人未戴口罩聚賭還飲酒，超過室內非同住者不得超過5人的規定，依傳染病防治法函請衛生局裁處。彰化縣衛生局也開出第一件裁決書，針對日前在花壇鄉直播5人群聚打麻將案件 ，每人均遭裁罰6萬元，呼籲民眾切莫以身試法。

彰化縣衛生局指出，全國目前仍維持第三級警戒，全面停止室內5人以上、室外10人以上聚會，警方連日來查獲20、30件群聚或聚賭案件函送衛生局，衛生局在請當事人說明及調查違反情節，發現有的室內超過5人群聚案件，其實部分是同住者，在扣掉同住者後，並未超過5人，不必受罰。

衛生局表示，目前約有20、30人違反室內群聚超過5人規定，還待寄出裁罰書，第一件寄出的同件5張罰裁書，就是彰化警分局日前在花壇鄉查獲的直播打麻將群聚案件，每人都被處罰6萬元。

彰化警分局民族路派出所昨晚9時許，接獲民眾檢舉，指彰化市陳陵路一間3樓酒吧內，疑有群聚的情事，警方獲報趕往現場訪查，發現屋內人數達5人，年齡從27到32歲之間，顯然已違反防疫期間不得群聚的規定。

參與聚睹的張姓男子供稱，是他揪朋友來打麻將，不知道在自己店裡也不行，警方認為他違反群聚規定且未戴口罩事證明確，警方蒐證後，依傳染病防治法移請衛生局裁罰，可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

彰化警分局民族路派出所昨晚9時許，在彰化市陳陵路一間3樓酒吧內，查獲5人未戴口罩聚睹還飲酒，超過室內非同住者不得超過5人的規定，依傳染病防治法函請衛生局裁處。圖／警方提供
彰化警分局民族路派出所昨晚9時許，在彰化市陳陵路一間3樓酒吧內，查獲5人未戴口罩聚睹還飲酒，超過室內非同住者不得超過5人的規定，依傳染病防治法函請衛生局裁處。圖／警方提供

衛生局 麻將 直播 三級警戒

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