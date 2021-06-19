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假借出海釣魚金門男子走私大陸香菇藏密艙 遭岸巡查獲
新冠肺炎疫情發燒，但境管可不敢鬆懈！1艘國籍龍○號自用小船航前天出金門禁、限制水域線，在大陸大伯島海域附近滯留，因為行跡動線詭異，被海巡署第十二巡防區指揮部盯上，金門岸巡隊及金門查緝隊展開查緝部署，成功逮獲3人，並在船上的改裝密艙內查獲到總重774.14公斤的走私大陸乾燥香菇一批，全案將依違反國家安全法及臺灣地區與大陸地區人民關係條例移送金門地檢署偵辦。
第九岸巡隊組主任何凱翔表示，薛姓男子與友人共3人，在17日中午以要出海釣魚，正常報關出海，但在中午12時許，他們在金門的東北面海域發現龍○號航向大陸大伯島海域附近滯留，隨即調派線上巡防艇、第九岸巡隊及金門查緝隊等員，前往該海域及岸際地區展開聯合查緝部署。
何凱翔說，第九岸巡隊及金門查緝隊查緝人員在下午4點多，看到該漁船進入湖山港岸際時，見時機成熟，隨即將船攔下，並在船上的改裝密艙內查獲大陸乾燥香菇一批，共46袋，總重774.14公斤。
為避免疫病傳入金門地區，金門岸巡隊立即派安檢同仁穿著全套防護衣攜帶消毒器具實施船體及走私物品消毒作業，同步為3名犯罪嫌疑人進行體溫量測，經量測並無發燒情事。後即通報金門縣衛生局等單位應處，全案將依違反國家安全法及臺灣地區與大陸地區人民關係條例移送金門地檢署偵辦。
據了解，以前不少私梟都透過小三通人員進出夾帶香菇，但自從小三通暫停後，這條管道就停了，也讓大陸香菇的價格略為上漲，岸巡人員透露，以現在香菇市價公斤1千多元來概算，這批香菇轉手後，預估最少有50至60萬的不法利益，難怪有人甘冒染疫的風險，鋌而走險。
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