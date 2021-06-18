桃園地檢獲130人疫苗造冊 下周起外勤檢察官開始施打

國內疫情嚴峻，猝死驗出確診個案頻傳，考量各地檢署外勤檢察官相驗風險，中央流行疫情指揮中心15同意將檢察官、書記官及法醫等列入第二類施打優先施打疫苗人員；桃園地檢署今接獲法務部通知，將可造冊130名員額，預計下周開始陸續接種。

桃檢表示，目前針對偵查股檢察官、書記官、法醫師及司機，經法務部核定130名員額，今已完成造冊，將與衛生單位確認後，預計下周起開放相關人員施打疫苗，法警部分則由法務部規畫中。

由於目前造冊人員，僅限於會輪值外勤相驗的基層檢察官，不包含公訴組檢察官，各主任檢察官、襄閱主任及檢察長都不在內，雖然桃檢已執行分區居家辦公，但案件需要仍會主管接觸，有人認為基於「同署一命」情況下，若疫苗數量足夠下應全數施打。

有檢察官說，近期有關行政相驗、司法相驗間爭議，前者是專責顯為病死、自然死狀況，後者處理非病死、疑為非病死而有刑事偵查需求，卻發現有衛生單位不願行政相驗，以死因無法確認為由，交由檢方司法單位，恐讓檢察官、書記官及法醫等暴露染疫風險下。