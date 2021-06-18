搭公車不戴口罩還咬警察 她賠6000元判緩刑
鄧姓女子搭公車不戴口罩，司機報警，鄧女辱警並咬傷警察，被訴妨害公務、傷害2罪；台北地方法院審理，鄧女認罪，賠償警察共6000元，法官判她拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年。可上訴。
今年2月3日下午1時許，鄧女搭乘39路公車，因疫情期間上車未戴口罩，與公車司機發生爭執，司機報警，台北市警萬華分局獲報指派林姓、謝姓、莊姓3名制服員警到場處理。
檢方指控，鄧女看見警察後，以「幹X娘」、「神經病」、「哩咧北七喔」辱罵，並咬林姓員警雙手，再以腳踢林姓員警的小腿。
員警稍後將鄧女帶往西門町派出所處理，鄧女繼續以「神經病」、「發神經」、「因為你是白癡啊」、「脫你媽的頭啦脫」辱罵女警，犯妨害公務、傷害罪。
法院審理，鄧女自白，與警察成立調解，願賠3名員警一人各2000元，法官認為，鄧女未能控制情緒，對警務人員辱罵施暴，考量她坦承犯行，願分期賠償警察損失，以及她自陳從事兼職直銷工作、收入不穩定等，依法量刑。
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