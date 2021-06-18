前員工罵郭台銘「垃圾、媽媽還沒死？」 改判無罪確定

鴻海精密黃姓前員工不滿任職期間抱怨工作的電子郵件遭公開，前年10月上踢踢實業坊網站，在標題為「果凍怎麼都躲在女發言人後面」的文章下方，推文「他媽媽還沒死喔？」、「生出這種垃圾」，又在另篇留言「郭的確是垃圾」，一審依公然侮辱罪判黃拘役60日。台灣高等法院認為評論要看前後脈絡，認定黃無惡意，改判無罪確定。

黃姓男子在科技業擔任工程師，黃解釋自己平時個性溫吞，不太會罵這麼粗鄙的形容詞，他的確有用帳號去評論，但他當時精神狀況不是很穩定，「吃了安眠藥也模模糊糊」，難以百分之百肯定是否用自己的帳號去留言。

台北地檢署起訴指出，黃姓前員工2019年10月16日晚間登入批踢踢「HatePolitics」，在標題為「果凍怎麼都躲在女發言人後面」的文章下方推文「他媽媽還沒死喔？」、「我以為他媽媽死了耶」、「生出這種垃圾」。

翌日早上8點多，黃又在標題為「葉元之真他媽有梗XDD」的討論裡，於其他網友留言「他把郭批的一文不值，在以前國民黨輩份裡，他要見郭董門都沒有」後，貼文「郭的確是垃圾阿」。檢方認為黃貶損郭台銘人格尊嚴和社會評價，犯公然侮辱罪。台北地院認為侮辱性言論不受言論自由保障，判黃拘役60日，得易科罰金。

黃認為一審判決認定不當，提上訴。黃表示，他在鴻海工作近5年，郭台銘明明只給碩士3萬8千元薪水，要參選的政治人物卻宣稱有給員工5萬元的薪水，他有薪資正本可供查證，認為郭有失誠信。黃說，他是針對新聞事件評論，特別是郭台銘為了政治利益竟否認自己公司的薪資單，這不是標竿企業該有的行為。

高院認為，黃雖推文「我以為他媽媽死了耶」、「生出這種垃圾」，但觀看前後內容，難以認定有明知而故意虛捏、指摘或傳述不實之事，而只是個人主觀對郭台銘的評價。而另篇文章黃雖也留言「郭的確是垃圾阿」，但那主要是要表達對郭舉止的不滿，就算使用負面用語，也不能遽認是以毀損郭的名譽為唯一目的。