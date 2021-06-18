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魚塭不到1個月兩起假車禍 BMW大7衝落水詐保150萬

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

王姓男子與同夥涉嫌將BMW汽車開進魚塭，假造車禍保險公司詐保150萬元，另向街友收購人頭帳戶供詐騙集團使用，匯入900萬元騙得贓款；刑事局查獲王等21人依詐欺、洗錢防制法罪嫌送辦，檢方訊後令3至10萬元交保或請回。

巧合的是，BMW汽車落水前不到1個月，該魚塭才有另個詐團以相同手法假造車禍，保險公司去年中起疑報案。

警方調查，49歲王男曾被查獲向銀行詐貸，前年底透過人頭花110萬元購買1輛BMW「大7」中古車，偽造買賣合約投保高額全險；去年2月，23歲陳男駕車衝入新北市淡水區一處魚塭後從天窗爬出，保險公司理賠150萬元。

去年9月起，王透過65歲黃姓、72歲譚姓老翁在台北市萬華區接觸街友，以協助申辦貸款或投資博弈網站，每次3萬元收購銀行存摺、金融卡，轉賣詐團；22歲劉男在北市大同區經營水房，將人頭戶內騙得贓款轉帳到境外。

刑事局偵一大隊第三隊追查，清查出1件假車禍及10餘件收簿案，今年1月拘提王、陳、黃，4月拘提、通知譚與17名人頭、車手，上月再拘劉。

王等人部分坦承犯案，人頭則稱不知情。警方清查人頭戶，21人被假交友、假投資行騙匯入900萬元，已轉走清空；搜索查扣現金4萬餘元、存摺、銀行U盾、金融卡。

王姓男子與同夥涉嫌將BMW汽車開進魚塭，假造車禍向保險公司詐保150萬元，另向街友收購人頭帳戶供詐騙集團使用，匯入900萬元騙得贓款。記者李奕昕／翻攝
王姓男子與同夥涉嫌將BMW汽車開進魚塭，假造車禍向保險公司詐保150萬元，另向街友收購人頭帳戶供詐騙集團使用，匯入900萬元騙得贓款。記者李奕昕／翻攝
王姓男子與同夥涉嫌將BMW汽車開進魚塭，假造車禍向保險公司詐保150萬元，另向街友收購人頭帳戶供詐騙集團使用，匯入900萬元騙得贓款。記者李奕昕／翻攝
王姓男子與同夥涉嫌將BMW汽車開進魚塭，假造車禍向保險公司詐保150萬元，另向街友收購人頭帳戶供詐騙集團使用，匯入900萬元騙得贓款。記者李奕昕／翻攝
王姓男子與同夥涉嫌將BMW汽車開進魚塭，假造車禍向保險公司詐保150萬元，另向街友收購人頭帳戶供詐騙集團使用，匯入900萬元騙得贓款。記者李奕昕／翻攝
王姓男子與同夥涉嫌將BMW汽車開進魚塭，假造車禍向保險公司詐保150萬元，另向街友收購人頭帳戶供詐騙集團使用，匯入900萬元騙得贓款。記者李奕昕／翻攝

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