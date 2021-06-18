檢警無人機蒐證 破六龜偏鄉盜採砂石案

橋頭檢方今天宣布破獲六龜山區盜採砂石及回填廢土集團，初估半年來開挖農地約3個籃球場大小，約盜採4000多噸砂石。檢警透過無人機「人贓俱獲」，涉案黃男訊後諭知限制住居。

高雄市政府警察局六龜分局荖濃派出所員警年初經轄內一處新闢地段，發現原先雜草叢生土地遭人開挖整地，疑有盜採砂石及回填廢土跡象，嚴重破壞環境。橋頭地檢署獲報，檢警組專案小組偵辦。由於當地偏僻，蒐證不易，由員警以無人機空拍方式蒐證，讓盜採砂石犯行無所遁形。

經蒐證後日前持搜索票前往盜採地點及涉嫌人住居所等地搜索，當場查獲蘇姓男子4人正利用挖土機盜採砂石，除查扣機具，另拘提53歲的負責人黃男到案。

檢警調查，黃男等人先利用整地名義慫恿不知情地主出租，再利用清晨盜採砂石，自去年11月初起，已在現場農地及附近農地開挖約3個籃球場面積，並堆積大量篩選完畢大、小石頭，疑似外運謀利，初估至5月底，約盜採4000多噸砂石。全案經檢方訊問後，以黃男涉犯刑法竊盜罪嫌重大，惟無羈押必要，諭知限制住居。

橋頭檢方提醒民眾，未使用農地、山坡地，應經常巡視，勿聽信不法之徒以整地、租地等讒言輕易承租給他人，遭有心人士利用而盜採砂石；如再回填不明廢土，危害當地農作物生產及生態環境甚鉅。檢警對於破壞國土犯行，絕對零容忍，將持續以強力執法保護國土。