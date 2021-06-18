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討債變鬥毆 15人群聚最低可罰90萬
高雄市大寮區劉姓男子因糾紛與阮男相約到大寮區山頂公園談判，雙方皆找多位友人前往助陣，總共15人聚集公園，阮男人多勢眾，劉男遭毆報警，警方到場發現只有7人，調閱監視器又逮回8人，全案依刑法聚眾鬥毆及傷害罪送辦，另開出15張違反傳染病防治法舉發單，最低可罰90萬。
據了解，劉男（20歲）因與前女友分手，本月16日凌晨向前女友討回4000元債務，阮男（19歲）在一旁嗆聲，雙方不歡而散，劉男返家後越想越不對，當晚9時許又找阮男到大寮山頂公園談判，要阮男向他道歉，劉男找5位友人陪伴前往，沒想阮男找了8人到場，劉男友人見對方人多勢眾躲起來，劉男也逃跑，但還是遭對方毆打受傷。
警方獲報到場時，現場只剩劉男人馬，劉男傷勢輕微送醫治療，警方現場攔查到一部汽車及一部機車，車上駕駛一度辯稱是繞錯路，但因車上男子皆是涉案人員，員警將現場共7人都帶回派出所釐清案情，並擴大調閱監視器，陸續通知其餘8人到案說明。
警方詢後依聚眾鬥毆及傷害罪移送地檢署偵辦，另外疫情期間傳染病防治法規定，室內5人以上、室外10人以上群聚可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，15人群聚已明顯違反規定，員警現場開立舉發單函請衛生局裁罰，預計最低可罰90萬元。
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