台大生覺貓叫春太吵送到老家院子 違認養承諾還告愛媽

江姓與陳姓女台大學生向陳姓女子認養患血巴東蟲症的貓咪，承諾不會以野放方式飼育；事隔月餘，貓因發情而整天喵喵叫，牠又不宜結紮，江將貓帶回宜蘭老家。陳女追蹤不到貓咪，又發現宜蘭有人要送養她出養的貓，在臉書社團寫下「不讓貓咪叫而結紮、送養貓咪」等文字控訴，兩學生自認是「第一學府高材生」卻被誤會虐貓，提告求償。

陳女張貼數則訊息，士林地方法院逐一檢視，認為其中一句「將認養的貓咪結紮及送養」查證不實，而「出清（台大面交）」社團有11.5萬名成員，判陳女應賠償江姓學生、陳姓女學生各３萬元並刊登道歉啟事。案經上訴，台灣高等法院認為陳女的爭議字句原文是「『如果』你們為了不讓她叫而結紮」，並不構成侵權，廢棄一審判決，駁回兩名台大生求償。

江姓與陳姓女學生提告表示，2018年12月20日向陳女認養了貓咪「灰灰」，他們視為家人般疼愛，也時常傳送照片、影片讓陳女安心；但因前年1月貓咪適逢發情期，整天喵喵叫，影響到鄰居安寧，但貓咪易貧血，還不適合結紮，農曆春節時由江帶回宜蘭老家過年。

兩學生表示，前年2月7日發現有人張貼《協尋此人》的貼文，內容指他們將貓咪野放、送養及結紮，並說他們扼殺了貓咪的生命，許多網友群起撻伐，至隔天貼文就有1500人按讚、406則留言，嚴重侵害他們名譽權。兩學生主張他們是台灣第一學府的高材生，這些不實言論至少被11.5萬臉書社團成員知悉，讓同校學生議論紛紛，以為他們虐貓、沒愛心，因此各向陳女求償10萬精神慰撫金，並要求道歉。

陳女則駁斥，陳姓女學生在認養時就謊稱江是她弟弟，而她之所以留言，是因為發現兩學生違反承諾的認養條件，竟江牠放在無門窗防護的開放性空間飼養，還請宜蘭送養機構再找人認養。陳女說，因兩學生拒絕聯繫，她擔心貓咪安危，才會在網路上促請認識他們的同學轉告，且她留言「扼殺貓咪的生命」、「為了奇摩子」都是針對可受公評之事評價；貓咪走失，要再找到的難度很高，她才如此積極。

高等法院審理發現，陳女確實在前年2月2日看到「#貓在宜蘭、有沒有人要養貓、貓咪大槪一、二歲左右」的貼文，事後才知是「貓的主人是兒子，要到台北居住，媽媽不想幫忙再照顧所以決定送養」，而提供貓咪照片的就是江姓學生的母親。

高院認為，是否構成侵權不能從隻字片語來看，這隻貓患有血東巴蟲症，傳染途徑大部分以吸血寄生蟲為媒介，會導致貓咪慢性或急性貧血，應避免室外放養，以防止貓隻被帶病害蟲叮咬。但貓被帶回宜蘭後，因江母反對而只能養在院子，陳女數度希望江貓咪送回中途站，且江母打算將貓咪送養，陳女一時情急使用措詞較為強烈的語句，情有可原，非故意詆毀。

高院認定陳女的文字都不構成侵權，因此改判江姓與陳姓女學生敗訴，如不服可再上訴。