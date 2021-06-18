縱火燒死6人只算「過失致死」？ 律師：他不是消防專家
男子湯景華7年前與翁姓男子口角官司敗訴，半夜縱火燒機車，害死翁6名親人，歷審均依殺人罪判死刑，台灣高等法院更二審4月29日依殺人罪第四度判湯死刑，褫奪公權終身；最高法院今開庭行言詞辯論，因應疫情關係，採遠距視訊方式與羈押於台北看守所的湯景華連線，最後訂7月2日上午11點宣判。
湯景華指出，「我絕對沒有縱火」，他和媽媽相依為命，怎麼可能去做這種事，「我去做這種事情，我媽媽該怎麼辦」，法院判決都是根據自由心證、警詢筆錄，台灣是個民主法治國家，「用這個可以斷送一個人的生死嗎？不該拿出證據嗎？」
他說，他請求法官提出有力證據，且警詢筆錄題目早就製作好了，「我只能順著講是或不是」，他有精神官能症，警察還沒收他的藥，「我之後看筆錄也嚇一跳，覺得我是神經病」，他認為法院應該是客觀審慎去評斷被告是不是有做虧心事，要求法院針對證據去審判。
辯護律師指出，原審判決說明點火地點前後矛盾，未調查說明清楚，且針對報紙如何沾上汽油，湯有多種說法，但原判決逕自採用對被告最不利的自白。
律師指出，若湯想縱火燒房子，可以直接丟汽油彈、拿火把燒住宅或大門，相較於直接潑灑汽油點火，湯選擇較能控制火勢的方式放火，且一樓是倉庫、有鐵捲門，主觀上是可以阻隔火勢，但更二審判決完全沒有審酌，認為法院不能用實害結果來反推被告的犯罪意圖。
再者，本案除湯景華的自白，沒有其他證據，「他不是消防專家」，如何預見火勢會找易燃處燒，從二樓燒進屋內，延燒至三、四樓；律師認為，湯景華頂多涉犯過失致死罪，而沒有殺人、放火燒住宅的故意，不符合兩公約「情節最重大之罪」。
律師指出，湯景華患有精神官能症，且智能較低，依據鑑定報告並不是完全沒有矯正教化可能性，更二審量處死刑違法不當；另湯景華已55歲接近60歲，若判無期徒刑也要25年後才能假釋，他出獄也已經85歲，此部分也請求最高法院審酌，發回更審。
檢察官認為，大法官沒有宣告死刑違憲，仍有適用的必要，另舉除夕夜縱火燒死6名家人、已槍決的男子翁仁賢案為例，認為湯景華因嫌隙而預謀殺人，知道公寓出入口只有一個，卻在深夜犯案殺害無辜6人，主觀、客觀面均構成情節最重大之罪。
檢方也轉述被害人家屬意見，認為湯至今沒有悔意，也沒有表示賠償之意，家屬沒有原諒湯，請求維持原判決。合議庭諭知辯論終結，7月2日11點宣判。
湯（54歲）2014年和某餐廳老闆口角，翁姓顧客見狀出面勸架，卻「公親變事主」被湯告，法官判湯敗訴。湯懷恨在心，2016年3月23日凌晨兩點多，湯拿伸縮拖把柄移動路邊監視器鏡頭，再點燃放置在機車上、已浸潤汽油的報紙，引火後離開。火勢延燒快速，害翁的6名親人活活被燒死，翁則因當兵不在家，躲過一劫。
檢方起訴求處死刑，一、二審依殺人罪判湯死刑，但最高法院以未對湯進行精神鑑定，首度發回更審；更一審囑託亞東醫院精神鑑定，顯示湯僅「情緒反應與情緒困擾」，非嚴重憂鬱症，第3度判死刑；最高法院去年3月二度發回更審，更二審第四度判死。
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