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台南男爭吵後持刀殺鄰居夫妻一死一傷 二審仍判22年

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市男子陳建松與鄰居長期不睦，去年7月細故爭吵後持刀刺殺鄰居夫婦，造成夫死妻重傷；陳犯案後自首，開庭時籌措100萬元向遺孀致歉遭拒，一審認陳犯殺人、殺人未遂罪應執行22年徒刑，陳及檢方均不服上訴，二審認原審量刑尚稱允當，駁回上訴，可上訴。

檢方上訴，陳僅因鄰居夫妻言詞令他不悅，即持刀殺害鄰居不治及妻子受有嚴重傷害，足見陳手段極其凶殘，惡性重大，幸因鄰居發覺而外出查看，傷者得以送醫救治，陳犯行所生損害，實為嚴重且終身難以彌平，原審量刑過輕。

陳及辯護人主張，依司法院殺人案件量刑資訊系統查詢，篩選條件為「自首之減刑」、「一時衝動或氣憤」及「坦承犯罪」，此種類型殺人罪量刑平均刑度應為12年5月；殺人未遂罪量刑平均刑度為5年8月，而原審量刑分別為18年及7年，顯然量刑過重。

台南高分院合議庭認為，司法院殺人案件量刑資訊系統雖可作為法院量刑參考，但無拘束效力，且各案件案情不同，與該量刑資訊系統量刑篩選條件未必相同。

合議庭審酌，陳犯罪情節手段雖為凶殘，並致鄰居夫死妻重傷，在審理中雖數度表達和解之意，但為鄰妻及家屬拒絕，未能取得原諒。惟考量他並非預謀殺人、犯後即自首接受裁判，迄至本院審理中均坦承犯行，可見其良心未泯，非屬極惡毫無悔意之徒，及依自首減刑，殺人未遂再遞減輕其刑後的法定刑度等，原審所量處刑度及所定執行刑，形式上並無違法，實質上也無裁量失當之處，駁回上訴。

據了解，陳建松（56歲）與鄰居陳姓死者（59歲）夫婦常有糾紛，警方曾前往處理；雙方因房客播放佛經、洗衣機噪音、停車問題都曾爭吵，陳建松母親也抱怨被對方罵「看門狗」。

去年7月3日晚上8時多，陳嫌在家門外整理腳踏車，被害夫婦返家，陳嫌聽到一句「狗」，認為是辱罵他，雙方起口角，陳嫌返家拿摺疊刀，猛刺被害人左頸、胸部及手臂致大量出血倒地不起，再追砍被害人妻子胸、腹及背部多刀重傷。

案發後警方到場，死者妻子意識模糊，死者胞弟也未詳細指出行凶者；陳建松當晚8時18分騎機車至派出所，法官認為當時犯行未被發覺，符合自首。台南地院考量陳所犯兩罪的關連性、刑罰邊際效應及復歸社會可能性等因素，判陳犯殺人罪處18年徒刑，殺人未遂罪處7年徒刑，應執行22年徒刑。

男子陳建松去年持刀刺殺鄰居夫妻一死一傷，一審判應執行22年徒刑，陳及檢方均不服上訴，二審認原審量刑尚稱允當，駁回上訴，可上訴。圖／翻攝照
男子陳建松去年持刀刺殺鄰居夫妻一死一傷，一審判應執行22年徒刑，陳及檢方均不服上訴，二審認原審量刑尚稱允當，駁回上訴，可上訴。圖／翻攝照

殺人 自首 司法院

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