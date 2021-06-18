快訊

北市街友兩次燒到39度皆拒絕就醫 昨晚身亡警憂恐染疫

影／基隆正濱漁港漁船大火濃煙密布 火勢猛烈搶救中

她撿到有4600元夾鏈袋據為己有 警上門法辦侵占遭罰3千

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市劉姓婦人去年12月行經一處道路時，看到路面地上有一個夾鏈袋，裡面有4600元現金，她撿走後沒有送交警方反而帶回家中。林姓失主報警追查，附近商家監視器錄下劉婦取走，警方依侵占遺失物罪嫌送辦，法官依侵占罪判罰劉婦3千元，緩刑2年。

基隆地院判決書指出，劉婦去年12月23日上午11時34分，基隆市一處道路地上，拾獲林姓失主遺失的夾鏈袋1個，內有現金4600元，意圖為自己不法之所有，侵占離本人持有物犯意，侵占入己，並未送交派出所。

林姓失主發現遺失後，沿路找不到，在遺失處附近向店家調閱監視器，發現被一名婦人撿走隨即報警，員警查出婦人身分為劉婦，到她住處找到人，並扣得遺失物夾鏈袋1個，市警察局第二分局移送檢方後，基隆地檢署檢察官偵查起訴。

法官說，被告觸犯刑法第337條侵占離本人所持有物罪，她已認罪，經檢察官、被告於審判外達成協商合意，被告願受罰金3000元，如易服勞役，以1000元折算1日，緩刑2年。

婦人上街撿到4600元以為撿到寶，警上門法辦侵占遭罰3千。記者游明煌／攝影
婦人上街撿到4600元以為撿到寶，警上門法辦侵占遭罰3千。記者游明煌／攝影

基隆 失主 監視器

延伸閱讀

基隆、瑞芳、貢寮2萬6千戶大停水1天 23日汰換舊管線

一直酸雙北怎麼區域聯防？議員當烏鴉提基隆市4個呼籲

網路名人辱她「白骨精」判拘役 曾脅同志換性交沒緩刑

新竹超商店員侵占446元　要向公庫支付5萬獲緩刑

相關新聞

縱火燒死6人只算「過失致死」？ 律師：他不是消防專家

男子湯景華7年前與翁姓男子口角官司敗訴，半夜縱火燒機車，害死翁6名親人，歷審均依殺人罪判死刑，台灣高等法院更二審4月29...

台南男爭吵後持刀殺鄰居夫妻一死一傷 二審仍判22年

台南市男子陳建松與鄰居長期不睦，去年7月細故爭吵後持刀刺殺鄰居夫婦，造成夫死妻重傷；陳犯案後自首，開庭時籌措100萬元向...

她撿到有4600元夾鏈袋據為己有 警上門法辦侵占遭罰3千

基隆市劉姓婦人去年12月行經一處道路時，看到路面地上有一個夾鏈袋，裡面有4600元現金，她撿走後沒有送交警方反而帶回家中...

認乾媽暗槓2200萬 房仲判5年半

楊姓男子開立銀行帳戶及保管箱，供「乾媽」在美經商的魏姓男友存放二二○二萬餘元台幣，涉嫌心生貪念，五度取款搬空現金；魏想回...

性侵判刑4年10月定讞 前立委蔡豪須入獄

前立委蔡豪五年前在辦公室對女助理灌酒、性侵，女助理當晚酒疹掛急診，又接她出院載至摩鐵過夜猥褻。一、二審均依乘機性交、強制...

擅離病房打醫護 暴力男被訴

台中市四十九歲凃姓男子六月九日因病住進台大雲林分院加護病房，隔日病況好轉，想轉回台中的醫院治療，未配合防疫規定、擅離病房...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。