她撿到有4600元夾鏈袋據為己有 警上門法辦侵占遭罰3千
基隆市劉姓婦人去年12月行經一處道路時，看到路面地上有一個夾鏈袋，裡面有4600元現金，她撿走後沒有送交警方反而帶回家中。林姓失主報警追查，附近商家監視器錄下劉婦取走，警方依侵占遺失物罪嫌送辦，法官依侵占罪判罰劉婦3千元，緩刑2年。
基隆地院判決書指出，劉婦去年12月23日上午11時34分，基隆市一處道路地上，拾獲林姓失主遺失的夾鏈袋1個，內有現金4600元，意圖為自己不法之所有，侵占離本人持有物犯意，侵占入己，並未送交派出所。
林姓失主發現遺失後，沿路找不到，在遺失處附近向店家調閱監視器，發現被一名婦人撿走隨即報警，員警查出婦人身分為劉婦，到她住處找到人，並扣得遺失物夾鏈袋1個，市警察局第二分局移送檢方後，基隆地檢署檢察官偵查起訴。
法官說，被告觸犯刑法第337條侵占離本人所持有物罪，她已認罪，經檢察官、被告於審判外達成協商合意，被告願受罰金3000元，如易服勞役，以1000元折算1日，緩刑2年。
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