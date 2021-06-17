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暴力男擅離病房還打罵醫護 雲檢起訴請法院從重量刑

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

台中市49歲凃姓男子6月9日因病住進台大雲林分院加護病房治療，隔日因病況好轉，有意轉回台中的醫院治療，卻未配合防疫規定，擅離病房，醫護人員擔憂防疫出現破口，好言相勸，但男子情緒高漲，辱罵三字經、推倒2名護理師致傷，雲林地檢署15日偵結，依妨害醫事人員執行醫療業務及刑法公然侮辱、傷害等罪起訴，並請法院依醫療法規定從重量刑。

據了解，凃男因心臟宿疾，本月初住進台大雲林分院加護病房，他的病況雖在隔天好轉，打算轉回居住地台中繼續治療，但因疫情期間，病房規定加嚴，未經醫師同意，患者不可隨意離開病房，凃男卻執意要去急診病房找朋友，院方詢問友人資訊，他又不願意提供，情緒突然失控，大罵醫護人員。

凃男與醫護人員僵持過程中，不僅未戴口罩，還辱罵不雅字眼、推倒2名女護理師，造成2人分別受有右前臂挫傷、右手肘挫傷及右上臂挫傷、鼻挫傷併瘀傷等傷，一旁男性醫護人員及警衛接連阻止，也都差點遭到攻擊。

雲林地檢署10日接獲雲林縣醫療暴力案件通報單，由檢察官葉喬鈞指揮斗六警分局偵辦，檢方訊後認定，凃男屬違反醫療法妨害醫事人員執行醫療業務，及刑法公然侮辱、傷害等罪嫌。

檢方表示，國內正處新冠肺炎流行期，醫護人員冒染疫風險，犧牲奉獻照顧病患，未料凃男竟因一時個人情緒，出現醫療暴力行為，因此從嚴、從速偵結提起公訴，並請法院依醫療法規定從重量刑。

台中市49歲凃姓男子（深衣者）6月9日進台大雲林分院加護病房治療，隔日病況好轉，有意轉回台中的醫院治療，但不配合防疫規定、擅離病房，醫護人員好言相勸，男子情緒高漲當場辱罵三字經，過程中還推倒2名護理師致傷。記者陳苡葳／翻攝
台中市49歲凃姓男子（深衣者）6月9日進台大雲林分院加護病房治療，隔日病況好轉，有意轉回台中的醫院治療，但不配合防疫規定、擅離病房，醫護人員好言相勸，男子情緒高漲當場辱罵三字經，過程中還推倒2名護理師致傷。記者陳苡葳／翻攝
凃姓男子為防院方阻擋他搭電梯離開，不斷作勢攻擊他人，雲林地檢署偵結此醫療暴力案並起訴，請求法院對其從重量刑。記者陳苡葳／翻攝
凃姓男子為防院方阻擋他搭電梯離開，不斷作勢攻擊他人，雲林地檢署偵結此醫療暴力案並起訴，請求法院對其從重量刑。記者陳苡葳／翻攝
凃姓男子未遵守病房規定，辱罵醫護人員三字經，還推倒2名護理師致傷。記者陳苡葳／翻攝
凃姓男子未遵守病房規定，辱罵醫護人員三字經，還推倒2名護理師致傷。記者陳苡葳／翻攝

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