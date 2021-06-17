刷抖音點讚就能賺錢 詐騙集團誆百人遭起訴
許姓男子與中國嫌犯「小四」去年6月聯手經營「友點讚」APP，許男邀約呂姓男子一同加入，要求呂男提供帳號收受詐欺款項。許等人對外號稱在「刷抖音點讚」就能賺錢，一個讚能賺新台幣2元，輕鬆能獲利，要求民眾加入會員先付款，受害民眾達百人，一名受害者率先提告。新北地檢署今偵結，依詐欺取財等罪嫌起訴許姓、呂姓男子。
檢警查出，去年6月間，許姓男子與「小四」合作經營「友點讚」APP，對外號稱在「刷抖音點讚」就能賺錢，一個讚能賺新台幣2元，每天花30分鐘點讚就能獲利200%，以輕鬆獲利為誘因，吸引民眾付費開通會員投資獲利。
不過，陸續有民眾支付費用開通會員後，「友點讚」APP突然無預警關閉。民眾以165反詐騙諮詢警方，才知道受騙，警方初步估計受害者有百人。檢方表示，由於受害人數眾多，其餘受害者仍持續偵辦當中。
一名李姓男子去年7月間誤信宣傳手法，加入會員後，依詐騙指示匯款約4千元，事後發現遭詐騙便率先提告。檢警循線查到許姓及呂姓男子，許、呂2人在偵查過程也坦承犯行，並曾獲得報酬。新北地檢署依詐欺取財等罪嫌起訴許姓、呂姓男子。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言