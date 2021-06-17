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警收賄羈押聲請家人寄佛經 法官駁回：防串證
台北市警中山分局中山一派出所前員警凃維廉被控收賄包庇「嘉儷寶」色情酒店，起訴仍羈押禁見，凃聲請親友可寄送佛經、字帖、照片到看守所，台北地方法院認為，佛經等物品不是生理需求的必要之物，裁定駁回。
檢調數波偵辦「嘉儷寶」酒店行賄案，起訴多名前、現任中山一派出所警勤員警，凃維廉中箭落馬。
辦案人員今年3月搜索、約談其時的大直派出所副所長凃維廉到案，懷疑凃擔任中山一派出所第9警勤區管區時，每月收受「白手套」6萬元、三節加碼3萬元，包庇轄內酒店經營。
凃維廉日前遞狀主張，希望准許親友寄菜餚、佛經、書法字帖、家人照片進看守所，以維持他的生理、心理、宗教等需求，法官給看守所的押票勾選「禁止授受物件：全部」，違反比例原則，建請解除禁止授受物件的處分。
不過，法官審理卻認為，凃的供證有勾串同案證人之虞，有必要禁止他在收押期間對外授、受物件，裁定駁回聲請。
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