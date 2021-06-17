要入獄！前立委蔡豪灌酒性侵女助理 判4年10月定讞

前立委蔡豪5年前對女助理灌酒後，在辦公室以手指性侵、拉女助理的手替自己「打手槍」得逞，他得知女助理當晚因酒疹掛急診，待女助理出院後載至摩鐵過夜猥褻。一、二審依乘機性交、強制猥褻罪判蔡豪4年10月徒刑，最高法院今駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

判決指出，女助理2016年任職於某公司，而認識擔任顧問的蔡豪，而稱蔡豪為「老闆」；女助理同年7月11日到蔡豪位於義大路辦公室支援接待賓客，待賓客離去後，蔡豪要求女助理進辦公室，稱女方個性太文靜內向，拿威士忌表示可試著喝酒，稱「若沒喝醉如何變得大方」，女助理不便拒絕，酒後陷入昏睡。

蔡豪趁機把手伸入女助理衣服內摸胸，還親吻嘴巴、胸部和下體，脫去女助理褲子以手指性侵；女助理痛醒抗拒，但蔡豪仍不罷手，再以生殖器摩擦女方下體，強拉女方的手替自己手淫，最後蔡豪要女助理返家準備北上出差的行李，才讓女助理離去。

女助理事後傳訊息向秘書告知遭猥褻，又因酒醉起紅疹掛急診，致電蔡豪想取消出差；蔡豪得知消息前往醫院探視，帶女助理出院，前往汽車旅館投宿，還要求共浴遭女方拒絕，蔡豪仍自行看A片，在床上強壓女助理撫摸下體，要求女助理幫忙手淫，隔日清晨蔡豪讓女助理離去。

女助理事後向秘書表達辭意，告知遭性侵、猥褻一事，隔年因女助理和公司發生勞資糾紛，由父親代為出面處理，女助理才向父親表示遭蔡豪性侵，報警處理。

蔡豪否認犯行，供稱女助理在辦公室沒有喝酒，他也沒有和女方身體接觸；他是因為女助理要求才去汽車旅館，當晚他只在旅館停留一小時看HBO影片，見女助理睡著就離開。

法院認為，根據女助理傳給秘書的訊息，「他就是差不多毛手毛腳的地方都做了」、「一直很用力拉我要我幫他...讓他舒服…我也很用力說不要，也有打他，他力氣太大，手要被他拉斷了」、「硬逼我脫褲子睡覺說什麼才安心《嘔》」，加上女子事後接受30次心理諮商，認定她沒有杜撰情節，也沒誣陷蔡豪的動機。

法院批蔡豪嚴重危害女子性自主權，且否認犯行，也沒跟女子和解，態度不佳，顯無悔悟，一、二審依乘機性交罪判4年、強制猥褻罪判1年4月，應執行4年10月。