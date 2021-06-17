咒鄰居死人「愛靜去住墳墓」 桃園悍婦飆罵下場賠10萬

桃園80多歲蘇姓老婦和張姓鄰居不睦，因煮菜油煙又起衝突，蘇竟在社區中庭連珠炮朝她飆罵「瘋女人」、「愛靜去住墳墓區啦」，「去住在塔裡面啦」等語，還暗諷對方家死人，張不甘受辱提告，刑事依侮辱、傷害判蘇拘役50日，民事則判蘇應賠償張10萬元，可上訴。

檢警調查，蘇婦2018年9月14日早上8點多，在社區中庭大門和張姓鄰居大吵，接連用台語飆罵「不要住在裡面發瘋，要發瘋去巷口發瘋」、「瘋女人」、「要是愛靜，你就去住墳墓區啦，要不然現在住塔裡面啦」，「我在煮菜搞得好像你家死人一樣」。

未料蘇罵完後仍不罷休，還出手將張推到大門，害對方撞到頭部、左背都有挫傷，張不甘受辱堅持提告。審理時，蘇否認罵人，並辯稱自己年事已高，沒有力氣去推張，但社區住戶指證歷歷，監視器也清楚拍下蘇罵人、推打過程，並有張女的驗傷佐證。

刑事庭審酌，蘇婦因油煙問題和鄰居爭吵，就出言侮辱、出手推擠成傷，缺乏尊重他人名譽、身體的法治觀念，犯後仍否認沒有和解，態度難認良好，且有妨害名譽前科仍無法謹言慎行，依公然侮辱、傷害等罪，各判他拘役20日、40日，合併應執行拘役50日，得易科罰金。

張再提刑事附帶民事損害賠償，主張蘇婦飆罵、害她受傷等造成精神創傷，求償精神撫慰金60萬元；蘇婦經通知沒出庭辯論或也未提出書狀。

民事庭審酌，蘇侮辱、傷害部分經刑事判刑確定，且她出言「瘋女人」、「要是愛靜，你就住去墳墓區啦，要不然住在塔裡啦」等語，顯然是負面、貶抑且使人難堪言語，確實造成張女精神痛苦。

民事庭審酌，當時侵害程度、雙方社會地位等，認為蘇侮辱、傷害部分，張請求各以5萬元為適當，判處蘇應賠償張共10萬元。