影／台中防疫詐騙暴增！5、6月法制局接獲逾80件投訴

宅在家防疫，無聊滑手機，滑進網購好好買，台中市法制局統計防疫詐騙暴增，5月、6月就超過80餘件向消保官投訴，其中以「一頁式網站購物陷阱」為主。法制局長李善植說，一頁式網站業者為提高露出的頻率，經常在「臉書、IG、LINE」等社交軟體上，購買贊助廣告，以增加對消費者的觸及率及下訂機會，賣家還會因應社會情勢，推出不同的貨物釣餌，民眾一定要小心。

有鑑於「一頁式購物網站詐騙」案例層出不窮，台中市政府法制局拍攝「網路購物要小心、一頁式網站毋湯買」短片，以輕鬆、寫實的劇情，解析一頁式網站購物流程與常見糾紛，市民可至臺中市法制局臉書、YouTube觀看。

李善植舉例，日前就在Facebook（臉書）平台發現有一頁式廣告，販售英國名牌萬元經典格紋圍巾，網頁所載之品牌名稱為「DURDDERY」，其品牌字體、商品產地、外觀、包裝及圖片，均近似世界名牌「BURBERRY」，並以百貨公司撤櫃作號召，標榜原價18200元，現跌破價一條950元、二條超殺價1250元。

李善植說，更誇張的是，網頁上竟然還非法盜用知名藝人王心凌、小S徐熙娣、侯昌明之妻曾雅蘭手持商品的Ｐ圖推薦照，民眾若未仔細看清，很容易誤認是知名品牌的圍巾而下訂，要讓消費者不要在一頁式網站購買商品，法制局此實例拍攝短片，向消費者說明一頁式網站引誘購物的常見術語、手法與下訂方式，並告知消費者不幸誤信而誤買後的救濟管道。

疫情嚴峻，台中市法制局也發現，賣家還會因應社會情勢，推出不同的貨物釣餌，例如最近因新冠肺炎疫情而缺貨的血氧機、具有血氧偵測功能的智慧穿戴手環，或因應夏季炎熱而大賣的移動式冷氣機等商品，消費者一不留神，就可能誤買到劣質商品或瑕疵品。

李善植建議消費者在網購時，應選擇有信譽，且在台有登記營業地址的網路賣家，交易安全較有保障。一頁式網站主要特徵包括：網站只販售單項或少量商品、售價明顯低於市價、常以限時限量方式引誘消費者、網頁無公司地址或客服電話等。

因一頁式網站的賣家大多來自海外，賣家均是透過報關行或集貨業以「貨到付款」方式代為寄送商品，商品寄件人通常宣稱自己非實際賣家，且不負擔「出賣人」責任；而消費者亦不知真實賣家為何人，且退貨程序繁瑣又困難，若付款取貨後，發現是瑕疵品想退貨，可能賣家都連絡不上，更無從退款。

台中市政府法制局統計，今年1月1日起至6月11日，受理消費爭議案件數達3533件，其中因「網路購物」發生爭議的申訴件數，便高達1206件，占總申訴案件的3成。