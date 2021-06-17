快訊

最快3小時死亡！台灣接種AZ後血栓發生率曝光

央行利率「連五凍」 上修今年經濟成長率至5.08%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婦聯會附隨組織案 法院考量疫情改至7月下旬開庭

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

婦聯會黨產會認定是國民黨附隨組織、實質凍結其名下資產388億元，不服提告。經合議庭聲請釋憲後，大法官作出釋字793號解釋認定黨產條例部分條文合憲。台北高等行政法院原本一路排好庭期到7月，考量疫情取消6月28日開庭，排訂7月26日上午10點續行審理。

黨產會2018年2月1日以婦聯會曾受國民黨實質掌控為理由，認定其為國民黨附隨組織，並實質凍結婦聯會名下資產。婦聯會不服，提告欲撤銷行政處分。此外，黨產會命婦聯會移轉國有，婦聯會也另提告爭訟，但法官裁定停止審理至附隨案出爐。

就附隨組織案，時任合議庭確信黨產條例有9條文違憲，且顯然將影響裁判結果，聲請釋憲並裁定停止審理。大法官去年8月28日作成釋字793，宣告部分條文合憲。婦聯會委任律師李宜光批評，釋字793是一個刻意割裂的解釋，讓黨產條例能合憲的方法。

釋字793作成後，黨產會認為聲請釋憲的7名法官有偏頗之虞，應迴避其目前審理的9件黨產訴訟案，向法院聲請迴避。對此，北高行分「聲」字案件，去年起陸續裁定駁回聲請確定。

相關原因案件今年接連開庭繼續審理。婦聯會附隨組織案的受命法官陳心弘已排定每月庭期，原本都如期審理。不過，新冠肺炎疫情升溫，全國第三級警戒期間延長至6月28日，司法院以防疫優先並維持公務運作，決定同步延長暫緩開庭。

婦聯會遭黨產會認定是國民黨附隨組織、實質凍結其名下資產388億元，不服提告。台北高等行政法院原本一路排好庭期到7月，考量疫情取消6月28日開庭，排訂7月26日上午10點續行審理。圖／本報資料照
婦聯會遭黨產會認定是國民黨附隨組織、實質凍結其名下資產388億元，不服提告。台北高等行政法院原本一路排好庭期到7月，考量疫情取消6月28日開庭，排訂7月26日上午10點續行審理。圖／本報資料照

黨產會 婦聯會 釋憲

延伸閱讀

屏東10天零確診 第2階段疫苗接種將啟動

桃園田心國小長者疫苗注射站擁擠 周六起改至大溪國中

美齡樓轉為國有停止執行 婦聯會籲黨產會防疫勿提抗告

房地價值約為9.28億元 婦聯會美齡樓移轉國有停止執行

相關新聞

咒鄰居死人「愛靜去住墳墓」 桃園悍婦飆罵下場賠10萬

桃園80多歲蘇姓老婦和張姓鄰居不睦，因煮菜油煙又起衝突，蘇竟在社區中庭連珠炮朝她飆罵「瘋女人」、「愛靜去住墳墓區啦」，「...

要入獄！前立委蔡豪灌酒性侵女助理 判4年10月定讞

前立委蔡豪5年前對女助理灌酒後，在辦公室以手指性侵、拉女助理的手替自己「打手槍」得逞，他得知女助理當晚因酒疹掛急診，待女...

影／台中防疫詐騙暴增！5、6月法制局接獲逾80件投訴

宅在家防疫，無聊滑手機，滑進網購好好買，台中市法制局統計防疫詐騙暴增，5月、6月就超過80餘件向消保官投訴，其中以「一頁...

婦聯會附隨組織案 法院考量疫情改至7月下旬開庭

婦聯會遭黨產會認定是國民黨附隨組織、實質凍結其名下資產388億元，不服提告。經合議庭聲請釋憲後，大法官作出釋字793號解...

男子辱罵打傷護理師 雲檢起訴建請從重量刑

凃姓男子9日因病住進台大醫院雲林分院加護病房，轉院時違反檢疫規定擅離病房，並辱罵、打傷護理師，雲林地檢署今天偵查終結依法...

姑姑扶養2名小外甥多年 向哥哥嫂嫂求償扶養費判准

黃姓男子與范姓女子11年前離婚，所生2子阿忠（化名）、阿孝（化名）由姑姑黃婦養大，其中阿孝前年出車禍死亡，黃因此領得保險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。