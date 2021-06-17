婦聯會附隨組織案 法院考量疫情改至7月下旬開庭

婦聯會遭黨產會認定是國民黨附隨組織、實質凍結其名下資產388億元，不服提告。經合議庭聲請釋憲後，大法官作出釋字793號解釋認定黨產條例部分條文合憲。台北高等行政法院原本一路排好庭期到7月，考量疫情取消6月28日開庭，排訂7月26日上午10點續行審理。

黨產會2018年2月1日以婦聯會曾受國民黨實質掌控為理由，認定其為國民黨附隨組織，並實質凍結婦聯會名下資產。婦聯會不服，提告欲撤銷行政處分。此外，黨產會命婦聯會移轉國有，婦聯會也另提告爭訟，但法官裁定停止審理至附隨案出爐。

就附隨組織案，時任合議庭確信黨產條例有9條文違憲，且顯然將影響裁判結果，聲請釋憲並裁定停止審理。大法官去年8月28日作成釋字793，宣告部分條文合憲。婦聯會委任律師李宜光批評，釋字793是一個刻意割裂的解釋，讓黨產條例能合憲的方法。

釋字793作成後，黨產會認為聲請釋憲的7名法官有偏頗之虞，應迴避其目前審理的9件黨產訴訟案，向法院聲請迴避。對此，北高行分「聲」字案件，去年起陸續裁定駁回聲請確定。