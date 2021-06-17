商業事件之調解聲請費、裁判費應如何計算？

王仁炫律師

《商業事件審理法》將於民國（以下同）110年7月1日施行，依據本法第1條規定：「為迅速、妥適、專業處理重大商業紛爭，健全公司治理，提升經商環境，以促進經濟發展，特制定本法。」，可知《商業事件審理法》係將民事案件中經歸類為重大商業紛爭之案件，特以專法處理。

然而，本屬「民事案件」之「商業事件」，《商業事件審理法》對於所需繳納之訴訟費用有不同於《民事訴訟法》所規定之計算方式，以下說明之。

一、首先，依據《商業事件審理法》第20條第1項規定：「商業訴訟事件於起訴前，應經商業法院行調解程序。但提起反訴或送達於他造之通知書應為公示送達者，不在此限。」、同條第2項規定：「前項事件，當事人逕向商業法院起訴或經裁定移送商業法院者，視為調解之聲請。」故商業訴訟事件屬於強制調解案件，若原告於商業法院提起訴訟或是經裁定移送商業法院審理，皆需移送調解程序。

二、承前，對於《商業事件審理法》聲請調解之費用計算，則需參酌《商業事件審理法》第31條規定：「因財產權商業訴訟事件而聲請調解者，其調解聲請費之徵收準用民事訴訟法第七十七條之十三之規定；應徵收之聲請費，逾新臺幣二十五萬元者，超過部分免予徵收。非因財產權事件而聲請調解者，徵收聲請費新臺幣三千元。」；而《商業事件審理法》第32條規定：「調解成立者，聲請人得於調解成立之日起三個月內，聲請退還所繳聲請費四分之三。於訴訟程序經移付調解而調解成立，當事人得自調解成立之日起三個月內，聲請退還扣除應繳裁判費四分之一後之餘額。」

（本文出自《商業事件爭議解決法律實用手冊》，未經同意禁止轉載。) 三、故《商業事件審理法》對於調解聲請費之徵收係準用《民事訴訟法》第77條之13（註）對於徵收裁判費之規定，然而，《商業事件審理法》規定有徵收調解聲請費之上限為新台幣（以下同）二十五萬元；舉例而言，訴訟標的價額為一億元之案件，倘依《民事訴訟法》第77條之13規定，一審法院應徵收裁判費八十九萬二千元，惟依據《商業事件審理法》第31條規定，聲請調解費用僅需二十五萬元。

四、此外，對比《民事訴訟法》第420條之1第1項規定：「第一審訴訟繫屬中，得經兩造合意將事件移付調解。」及同條第3項規定：「依第一項規定移付調解而成立者，原告得於調解成立之日起三個月內聲請退還已繳裁判費三分之二。」故依據《民事訴訟法》規定，於訴訟中移付調解而調解成立者，僅得退還所繳納裁判費三分之二，《商業事件審理法》第32條則規定於調解成立時得退還聲請費四分之三。

五、綜上，《商業事件審理法》對於調解聲請費、裁判費之繳納，及對於調解達成後之退還比例，皆有優惠於《民事訴訟法》之規定，倘紛爭標的屬於《商業事件審理法》所規定之「商業事件」，依據《商業事件審理法》規定對商業法院聲請調解，得享對於訴訟費用之優惠，然而，因商業事件之審理為高度專業程序，原則上強制由律師擔任程序代理人，倘若擬依據《商業事件審理法》規定聲請調解，應先諮詢律師討論。

（本文出自《商業事件爭議解決法律實用手冊》，作者為永然聯合法律事務所台北所執業律師）

註：《民事訴訟法》第77條之13規定：「因財產權而起訴，其訴訟標的之金額或價額在新臺幣十萬元以下部分，徵收一千元；逾十萬元至一百萬元部分，每萬元徵收一百元；逾一百萬元至一千萬元部分，每萬元徵收九十元；逾一千萬元至一億元部分，每萬元徵收八十元；逾一億元至十億元部分，每萬元徵收七十元；逾十億元部分，每萬元徵收六十元；其畸零之數不滿萬元者，以萬元計算。」