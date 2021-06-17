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男子辱罵打傷護理師 雲檢起訴建請從重量刑
凃姓男子9日因病住進台大醫院雲林分院加護病房，轉院時違反檢疫規定擅離病房，並辱罵、打傷護理師，雲林地檢署今天偵查終結依法起訴，並建請法院依醫療法規定從重量刑。
雲林地檢署主任檢察官江金星指出，凃姓男子因心臟宿疾，9日入住台大醫院雲林分院加護病房，隔天病況好轉，醫院協助轉院至其居所地台中市醫院。
江金星表示，凃姓男子在等待轉院過程中，突然情緒激動，違反檢疫規定擅自離開病房，並辱罵護理師，還推、打2名護理師，導致護理師受傷。
雲林縣斗六派出所接獲醫院報案趕到現場，凃姓男子已逕行離院，警方報請雲林地檢署指揮偵辦。
檢方認為，凃姓男子的行為已違反醫療法的妨害醫事人員執行醫療業務及公然侮辱、傷害等罪嫌，且新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情期間，醫療機構人員甘冒染疫風險、犧牲奉獻照顧病患，其竟僅因一時個人情緒，對醫護人員實施醫療暴力等行為，今天偵結起訴，並建請法院依醫療法規定從重量刑。
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