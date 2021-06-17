快訊

占全國確診死亡數一半 侯友宜：新北染疫身亡者發10萬慰問金

醫護比長者多...多名長輩接種後猝逝 高市似出現緩打潮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子辱罵打傷護理師 雲檢起訴建請從重量刑

中央社 / 雲林縣17日電

凃姓男子9日因病住進台大醫院雲林分院加護病房，轉院時違反檢疫規定擅離病房，並辱罵、打傷護理師，雲林地檢署今天偵查終結依法起訴，並建請法院依醫療法規定從重量刑。

雲林地檢署主任檢察官江金星指出，凃姓男子因心臟宿疾，9日入住台大醫院雲林分院加護病房，隔天病況好轉，醫院協助轉院至其居所地台中市醫院。

江金星表示，凃姓男子在等待轉院過程中，突然情緒激動，違反檢疫規定擅自離開病房，並辱罵護理師，還推、打2名護理師，導致護理師受傷。

雲林縣斗六派出所接獲醫院報案趕到現場，凃姓男子已逕行離院，警方報請雲林地檢署指揮偵辦。

檢方認為，凃姓男子的行為已違反醫療法的妨害醫事人員執行醫療業務及公然侮辱、傷害等罪嫌，且新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情期間，醫療機構人員甘冒染疫風險、犧牲奉獻照顧病患，其竟僅因一時個人情緒，對醫護人員實施醫療暴力等行為，今天偵結起訴，並建請法院依醫療法規定從重量刑。

台大醫院雲林分院。圖／台大提供
台大醫院雲林分院。圖／台大提供

護理師 台大醫院 新冠肺炎

延伸閱讀

桃園田心國小長者疫苗注射站擁擠 周六起改至大溪國中

已打疫苗外籍機師鬆綁檢疫？陳時中：暫不考慮

護理師妻打完AZ疫苗燒到40度　小煜「隨時準備打119」

假投資禮券真吸金39億元 台南女護理師被判9年4月

相關新聞

告張榮發基金會董事關係不存在 法院判大房三子張國政敗訴！

長榮集團大房三子張國政認為張榮發基金會未遵期改選董事，侵害他身為捐助人監督的權力，提告確認基金會、基金會董事鍾德美等14...

男憂遭美政府查稅將現金暫存他人戶頭 2千多萬飛了！

房屋仲介楊秉澍（本名楊治渝）提議自己開立帳戶，讓變賣美國房產的魏姓男子放置現金，以防遭美國政府查稅，魏不疑有他將2202...

婦聯會附隨組織案 法院考量疫情改至7月下旬開庭

婦聯會遭黨產會認定是國民黨附隨組織、實質凍結其名下資產388億元，不服提告。經合議庭聲請釋憲後，大法官作出釋字793號解...

男子辱罵打傷護理師 雲檢起訴建請從重量刑

凃姓男子9日因病住進台大醫院雲林分院加護病房，轉院時違反檢疫規定擅離病房，並辱罵、打傷護理師，雲林地檢署今天偵查終結依法...

姑姑扶養2名小外甥多年 向哥哥嫂嫂求償扶養費判准

黃姓男子與范姓女子11年前離婚，所生2子阿忠（化名）、阿孝（化名）由姑姑黃婦養大，其中阿孝前年出車禍死亡，黃因此領得保險...

北投警涉嫌侵占拾得現金2萬多元 遭貪污罪起訴

台北市警北投分局王姓警務員涉嫌趁職務之便侵占民眾9筆拾得現金2萬1304元，還有3筆拾得現金王雖有交還，但卻要求拾得人到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。