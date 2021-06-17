男子辱罵打傷護理師 雲檢起訴建請從重量刑

凃姓男子9日因病住進台大醫院雲林分院加護病房，轉院時違反檢疫規定擅離病房，並辱罵、打傷護理師，雲林地檢署今天偵查終結依法起訴，並建請法院依醫療法規定從重量刑。

雲林地檢署主任檢察官江金星指出，凃姓男子因心臟宿疾，9日入住台大醫院雲林分院加護病房，隔天病況好轉，醫院協助轉院至其居所地台中市醫院。

江金星表示，凃姓男子在等待轉院過程中，突然情緒激動，違反檢疫規定擅自離開病房，並辱罵護理師，還推、打2名護理師，導致護理師受傷。

雲林縣斗六派出所接獲醫院報案趕到現場，凃姓男子已逕行離院，警方報請雲林地檢署指揮偵辦。