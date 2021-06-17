姑姑扶養2名小外甥多年 向哥哥嫂嫂求償扶養費判准

黃姓男子與范姓女子11年前離婚，所生2子阿忠（化名）、阿孝（化名）由姑姑黃婦養大，其中阿孝前年出車禍死亡，黃因此領得保險金650萬；黃婦的兒子阿龍（化名）代母向舅舅黃男、舅母范女提起返還不當得利，要求2人給付扶養費用，台中地院判決黃男、范女連帶給付陳男新台幣325萬元。可上訴。

阿龍指出，阿忠（2001年出生）、阿孝(2013年出生)為黃男與范女所生，2人於2010年協議離婚，約定2個兒子由黃男擔任監護人，但黃男與范女卻未盡扶養之責，2個兒子自小即由姑姑黃婦代為照顧，並由黃婦支付扶養費用。

不幸的是，阿孝於前年因車禍死亡，阿龍於同年8月4日委請阿忠與本案訴訟代理人與黃男商談關於代墊扶養費等事宜，依該協議書內容粗估代墊扶養費用為979萬元( 阿忠部分535萬元、阿孝444萬元)，阿龍知黃男與范女無力償還前，經協議同意以阿孝因交通事故所得請領保險金之一半作為代墊支出，並以日後黃男不得向阿忠請求扶養為條件，而得請領保險金為650萬元(含強制險、任意責任險及人壽保險)，其半數金額約為325萬元。

黃男辯稱前妻范女是偷錢賭博才離開。協議書是阿忠叫他蓋的，說是要告他媽媽，不是要告他，他沒有同意協議書中的代墊扶養費用金額。阿孝5歲才去姑姑家住，阿忠是國小六年級才去姑姑家住。

黃男又說，妹妹要把阿孝的死亡保險金全部拿走，他不同意。妹妹把他母親的財產全部拿走，又把他從祖厝趕走，房產都被妹妹霸佔，扶養費都是從這邊支出的，那是他母親的錢，且他兒子也沒有住那麼久，根本不是從出生到長大都是妹妹扶養。

范女辯稱，次子阿孝她帶到3、4歲，長子阿忠她帶到4歲，之後伊把孩子交給婆婆帶。她是媽媽，怎麼會不當得利，她是因為被打才跑出去等語。

法官查出，阿忠自2011年9月1日就讀國小5年級時起至2017年4月30日止，及2019年2月至2019年3月25日止；阿孝自5歲即2008年2月16日起至2018年6月30日止間，均是受姑姑黃婦扶養照護，