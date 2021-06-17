聽新聞
test
0:00 / 0:00
北投警涉嫌侵占拾得現金2萬多元 遭貪污罪起訴
台北市警北投分局王姓警務員涉嫌趁職務之便侵占民眾9筆拾得現金2萬1304元，還有3筆拾得現金王雖有交還，但卻要求拾得人到他的住家領取現金，而非在警局；拾得人當下也發現現金態樣跟當初撿到的不一樣，且彌封袋有拆裝痕跡。王坦承犯行，士林地檢署偵結依貪污罪嫌將他起訴。
起訴指出，王2019年至2020年負責辦理分局遺失物業務，竟偽造不實便簽、函文、不實登載拾得人姓名，使不知情主管准以結案，共12件，其中3件王有交還拾得現金，另外9件共2萬1304現金未交還，遭北市警察局送辦。
士林地檢署傳喚12位拾得人到案，多位拾得人表示未接獲警方來電指示領回拾得現金，其中吳姓拾得人有接獲王告知領回拾得現金8200元，卻是到王的住處領回，當下發現8200元現金與當初拾得的態樣不同。另名黃姓拾得人也證稱，當初拾得1萬1000元現金的彌封帶有拆封痕跡，現金也與當初拾得態樣不同。
王偵訊時坦承犯行，繳回不法所得2萬1304元，士林地檢署根據北市警局調查報告、扣押物收據、王的認罪自白書等罪證，依貪污罪將王起訴。
北投分局2019年才發生林姓偵查佐侵占民眾遺失的4萬現金，林姓偵查佐今年3月遭士林地院判處有期徒刑2年8月。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言