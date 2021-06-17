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北投警涉嫌侵占拾得現金2萬多元 遭貪污罪起訴

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

北市北投分局王姓警務員涉嫌趁職務之便侵占民眾9筆拾得現金2萬1304元，還有3筆拾得現金王雖有交還，但卻要求拾得人到他的住家領取現金，而非在警局；拾得人當下也發現現金態樣跟當初撿到的不一樣，且彌封袋有拆裝痕跡。王坦承犯行，士林地檢署偵結依貪污罪嫌將他起訴。

起訴指出，王2019年至2020年負責辦理分局遺失物業務，竟偽造不實便簽、函文、不實登載拾得人姓名，使不知情主管准以結案，共12件，其中3件王有交還拾得現金，另外9件共2萬1304現金未交還，遭北市警察局送辦。

士林地檢署傳喚12位拾得人到案，多位拾得人表示未接獲警方來電指示領回拾得現金，其中吳姓拾得人有接獲王告知領回拾得現金8200元，卻是到王的住處領回，當下發現8200元現金與當初拾得的態樣不同。另名黃姓拾得人也證稱，當初拾得1萬1000元現金的彌封帶有拆封痕跡，現金也與當初拾得態樣不同。

王偵訊時坦承犯行，繳回不法所得2萬1304元，士林地檢署根據北市警局調查報告、扣押物收據、王的認罪自白書等罪證，依貪污罪將王起訴。

北投分局2019年才發生林姓偵查佐侵占民眾遺失的4萬現金，林姓偵查佐今年3月遭士林地院判處有期徒刑2年8月。

北投分局王姓警務員涉嫌趁職務之便侵占民眾拾得現金2萬1304元，遭士林地檢署依貪污罪起訴。圖／報系資料照
北投分局王姓警務員涉嫌趁職務之便侵占民眾拾得現金2萬1304元，遭士林地檢署依貪污罪起訴。圖／報系資料照

北市 北投 貪污

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