告張榮發基金會董事關係不存在 法院判大房三子張國政敗訴！

長榮集團大房三子張國政認為張榮發基金會未遵期改選董事，侵害他身為捐助人監督的權力，提告確認基金會、基金會董事鍾德美等14人確認董事委任關係不存在，台北地院昨判張國政敗訴，可上訴。

張國政提告指出，他身為張榮發基金會捐助人，而鍾德美、張國華、柯麗卿等14人身為第11屆董事，任期應於2018年12月17日屆滿，但遲遲未完成董事改選，連教育部函令改選，基金會也沒有遵期辦理。

張國政認為，鍾德美等14人的董事職務已於2020年3月9日全部解任，但14人均否認，侵害他身為捐助人監督組織的權利，因此提告。

基金會和鍾德美等人抗辯，既然張國政認為教育部函文屬於行政處分，但張國政卻未對教育部提訴願、行政訴訟，反而對他們提民事訴訟，顯然刻意阻撓基金會董事正常改選，濫用權利。

台北地院認為，根據教育部函文雖限期要求基金會改選董事，但未提及財團法人法規定，也沒有提及董事部改選即當然解任。