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男憂遭美政府查稅將賣房所得暫存房仲戶頭 2千多萬飛了

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

房屋仲介楊秉澍（本名楊治渝）提議自己開立帳戶，讓變賣美國房產的魏姓男子放置現金，以防遭美國政府查稅，魏不疑有他將2202萬餘元放到楊的戶頭，也親自保管帳戶存摺及保管箱鑰匙。豈料楊私下向銀行掛失保管箱鑰匙，再持新核發的鑰匙取走所有現金。士林地方法院審結，依侵占罪判楊5年6月有期徒刑，沒收2202萬餘元現金。

據了解，楊2014年5月仲介旅美華僑呂姓婦人購買台北市信義區松智路豪宅，被呂婦認為乾兒子，呂再介紹楊給魏認識。因魏賣房擔憂遭美國政府追稅，楊提議他開戶讓魏放置賣房所得2202萬餘元。

判決指出，魏男長期住在國外，楊為讓魏在台灣方便管理資金，便用自己名義開立銀行帳戶及保管箱讓魏存放現金用；2016年3月，楊竟擅自掛失保管箱鑰匙，再持補發新鑰匙打開保管箱，取出1800萬新台幣，侵占入己，同年10月向銀行辦理帳戶結清，將剩下的402萬4260元轉入自己的戶頭。魏男發現後提告。

魏稱，他準備從美國回台灣生活，所以請楊租用保管箱，供他存放從美國匯回台灣的現金，因每次領完錢存到保管箱都要楊的印章，很麻煩，所以才一次存大量現金到該帳戶。

魏稱，他從頭到尾只開過1次保管箱，所以沒要求要印鑑章及保管箱鑰匙，也從沒陪楊開過保管箱，直到2016年10月帳戶遭結清，才察覺不對勁。

呂稱，魏是避免遭美國政府查稅，才會一賣房子就將錢匯到該帳戶；2014年10月她跟楊一起到銀行開立保管箱，2014年3月楊開車載她跟魏到銀行，她跟魏用3個帆布袋將現金存入保管箱，楊知道。

楊稱，他共4次開啟保管箱，每次都是魏進去保管箱取錢，他沒參與。法官查出這4次都是楊1人獨自取錢，難以採信楊的說詞。

法官審酌，楊心生貪念，犯後否認犯行，至今未賠償魏損失，犯後態度不佳，考量楊目前從事粗工、打零工、遊藝場及家庭手工等工作，月收入約3萬，因這件案子無法繼續從事仲介，依侵占罪判處楊5年6月有期徒刑，沒收犯罪所得。

士林地方法院。圖／報系資料照
士林地方法院。圖／報系資料照

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