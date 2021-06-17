狠父虐死女嬰沙灘埋屍 法院：扼殺親生女兒令人髪指

印尼籍龍姓男子和陳姓妻子大吵，將情緒發洩在5月大女兒身上，朝她掐脖重摔活活虐死，還用膠帶纏成木乃伊冰存，去年6月17日找林姓小三一起到沙灘埋屍；今正好時隔1年，法院痛斥，龍男扼殺親生女兒，所為令人髮指，上午依成年人故意對兒童犯傷害致死等罪，判他10年10月，可上訴。

桃園地檢起訴指出，龍男（24歲）和同齡的陳姓前妻有2名女兒，去年6月14日大吵後，他先抓小女兒連摔、用毛巾摀口鼻虐死，陳女則在旁任由先生施暴，女嬰死亡龍再以塑膠袋包裹冰存，17日取出放機車車廂，約林姓小三（28歲）騎車到海邊挖洞埋屍。

法醫解剖見女嬰多處外傷、出血，研判遭重摔致死，檢方認為龍、陳涉嫌共同朝女嬰施虐，偵結各依傷害致死、遺棄致死及遺棄屍體等罪嫌起訴龍男、陳女及林女等3人。

審理時，陳女曾當庭痛哭失聲，表示「我每天都夢到小孩，我真的很痛苦！」並指控龍男打死女兒用膠帶層層捆上「就像木乃伊一樣」，最後被塞進冰箱；陳女還說，龍威脅握有她打小孩的影片，因害怕才一起串證稱孩子從床上掉落、是意外，但她只希望女兒可以好好的走。

桃園地院指出，龍不思以耐心呵護照料小孩，朝5月大的親生女兒發洩行緒，欠缺尊重生命觀念，使年幼生命未獲父親關愛，反遭爸爸扼殺，痛批他所為令人髮指、惡性匪淺，偵審中仍狡辯否認，未見悔悟，各依成年人故意對兒童犯傷害致死罪、遺棄屍體罪，判10年6月、8月，應執行10年10月。

陳女依遺棄屍體罪判6月，得易科罰金。另審酌她雖未在女嬰生命跡象不穩時立即送醫，但難認她的消極不作為，和女嬰死亡結果有因果關係，也無遺棄的主觀犯意，遺棄致死部分判無罪。