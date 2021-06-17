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不願調北京遭開除 台灣女業務打官司確定贏了荷航！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

荷蘭皇家航空5年前將大中國區銷售業務改組集中至北京，年資26年的吳姓女業務員不願到北京工作，台灣分公司以「不能勝任」終止勞動契約。吳女提確認僱傭關係存在訴訟，一審認為荷航合法，僅判賠1萬4000元未休假薪資補償差額，二審認定荷航片面更動工作地點，改判吳女勝訴，最高法院駁回上訴，全案確定。

吳女1990年3月開始受僱擔任內勤業務員，但公司人事主管2016年6月告知大中國區銷售業務將改組集中至北京，要求她一週後回覆是否願到北京工作，她回覆無意願，但公司卻在同年7月調她到北京，還寄存證信函要求她9月到職，明示「不接受調動或連續曠職三日」將終止勞動契約。

吳女認為調動不合法，她無法配合，荷航台灣分公司以她「無法勝任工作」為由終止勞動契約。她認為，荷航頒定、應視為勞動契約一部分的2011年1月版員工手冊規定，公司因營運需要，才有權變更所屬地勤人員工作地點，且調動地點以台灣為限；況且荷航未提供住宿，沒提供返鄉探親假，只提供有限制使用條件的機票，她得另購機票才能回家，形同減薪。

荷航抗辯，為求永續經營、發展大中華市場，重整全球經營模式，調動吳女是營運必要，且勞動契約從沒說工作地點「僅限台灣」，員工手冊也說可以變更勞務提供地點，公司除了維持和台灣相同的勞動條件，也增加大陸保險和額外工作日加班費，合於法令。

荷航指出，吳女拒絕調動，也不提辭職信，堅持是「非自願提早退休」，要求公司給付500萬退休金、退休人員優惠機票，為使北京缺額招聘新人，才在8月底終止勞動契約，並電匯23萬法定資遣費、預告期間工資，已符合解僱最後手段性原則。

台北地方法院一審認為荷航解雇合法，但要給付吳女1萬4000元未休假薪資補償差額；但台灣高等法院二審認為，台北、北京非一日生活圈，一般人無法通勤上下班，必須在當地租屋、買機票回台，往返一趟機票費就占去吳女五分之一月薪，何況沒租屋補貼，明顯是勞動條件不利之變更。

高院認為，員工手冊規定「地勤人員工作地點可能位於台灣任何地方」，顯然已考量因荷航營運地點遍布全球，而明訂地勤人員工作地點以台灣為範圍，判雙方僱傭關係存在，荷航須從2016年9月起至吳女復職日止，按月給付7萬6000餘元薪資，並按月提撥勞工退休金6000多元至勞退專戶；荷航上訴，但最高法院認為原審認事用法無違誤，駁回上訴，全案確定。

荷蘭皇家航空。路透社
荷蘭皇家航空。路透社

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