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狠父虐死女嬰捆成木乃伊冰3天 還揪小三沙灘埋屍判10年

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

印尼籍龍姓男子和陳姓前妻要錢遭拒，竟拿5月大女兒洩憤掐脖重摔虐死，再用膠帶纏繞塞進冰箱，並找林姓小三一起到沙灘埋屍，陳女泣訴「女兒被捆成像木乃伊」、「每天都夢到小孩很痛苦」；法院今故意對兒童傷害致死等罪，判龍10年10月，另陳、林各依遺棄致死罪判6、5月，可上訴。

桃園地方法院今上午宣判，依成年人故意對兒童犯上害致死罪、遺棄屍體罪，各判龍男10年6月、8月，應執行10年10月，依遺棄屍體罪判陳女6月，得易科罰金，被訴傷害致死部分無罪，另依遺棄屍體罪判林女5月，得易科罰金，緩刑2年，應向公庫支付5萬元。

檢方起訴指出，龍男（24歲）和同齡的陳姓前妻有2名女兒，去年6月14日大吵，他先抓小女兒連摔、用毛巾摀口鼻虐死，陳則在旁任由先生施暴，女嬰死亡龍再以塑膠袋包裹冰存，17日取出放機車車廂，約林姓小三一起到海邊挖洞埋屍。

檢方訊時，龍坦承酗酒後妻子爭吵，打死女嬰用塑膠袋裹屍冰存，陳則說有目睹先生施暴，自己也朝女兒賞巴掌、拿橡皮筋彈射。林女則說，被告知「要處理弟弟小孩的遺體」，不知是龍的兒子；檢方偵結依傷害致死、遺棄屍體等罪嫌起訴3人，建請法院從重量刑。

法院今年3月開庭時，陳女證稱女兒遭龍高舉重摔3、4次，一下子就沒了呼吸心跳，她哭著說要叫救護車，但遭龍阻止還說握有她打小孩的影片，恫嚇「報警也沒人會相信」；她還說，女兒被龍用膠帶層層捆上「就像木乃伊一樣」，最後被塞進冰箱。

陳女並當庭痛哭說「我每天都夢到小孩，我真的很痛苦！」因龍一直威脅我，自己嚇到不知該怎麼辦，才和龍串證稱孩子從床上掉落、是意外，但她只希望女兒可以好好的走，更害怕龍若交保，恐會對她和大女兒不利。

龍男虐死女嬰在和林姓小三到永安漁港沙灘埋屍，法院判龍10年10月。圖／報系資料照
龍男虐死女嬰在和林姓小三到永安漁港沙灘埋屍，法院判龍10年10月。圖／報系資料照

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