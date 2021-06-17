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中市婦人朝執勤警員比中指 竟辯是警員叫她比中指

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

妨害公務、肇事逃逸前科的楊姓婦人，4月間騎腳踏車行經中市民權路與健行路口時，朝在執行交整勤務的呂姓警員比中指，經警當場逮捕，楊婦否認比中指，辯稱是警員叫她朝周圍比中指，看別人有無被侮辱感受，她才向周圍比中指，檢察官不採信，今天依妨害公務罪將楊婦起訴。

起訴書指出，楊女（54歲）於4月13日上午，騎腳踏車自中市北區民權路往英才路方向右轉至健行路，在民權路與健行路交岔路口停車，適市警二分局立人派出所呂姓警員正於路口執行守望交整勤務，楊婦竟對呂姓警員以右手比中指，貶損呂警執法尊嚴，經呂上前攔停並盤查身分，依法當場逮捕。

楊婦供稱，與呂姓警員發生口角衝突，但否認有侮辱公務員犯行，辯稱「我經過時並沒有比中指，只有將手舉高，且是呂姓警員叫我朝周圍比中指，看別人有無被侮辱感受，我才向周圍比中指，但呂姓警員卻以此次比中指照片當證據，證明我朝向警比中指」。

呂姓警員證稱「我在交岔路口執行勤務，看到楊婦騎腳踏車，在民權路與健行路交岔路口下車，使用右手比出中指，即以密錄器攝錄影像」，顯示楊婦朝呂姓警員比中指。檢察官認楊婦有侮辱公務員犯行，予以起訴。

楊姓婦人4月間騎腳踏車行經中市民權路與健行路口時，朝在執行交整勤務的呂姓警員比中指，經警當場逮捕，檢察官今天依妨害公務罪將楊婦起訴。圖／本報資料照
楊姓婦人4月間騎腳踏車行經中市民權路與健行路口時，朝在執行交整勤務的呂姓警員比中指，經警當場逮捕，檢察官今天依妨害公務罪將楊婦起訴。圖／本報資料照

腳踏車 妨害公務 公務員

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