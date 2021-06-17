網路名人辱她「白骨精」判拘役 曾脅同志換性交沒緩刑

張姓女網友在Dcard訴說搭公車遭阿伯緊盯大腿的經歷，卻遭蘇姓、朱姓網友回覆「身材這麼爛還以為美」、「難看到炸裂」、「X的整串台女」，張女不甘受辱報警，兩人被依公然侮辱罪起訴，台北地方法院各處蘇、朱拘役50日與25日。蘇、朱上訴，台灣高等法院駁回定讞，但朱緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並提供40小時義務勞務。

高院表示，因朱姓學生案發時僅19歲，可能因年輕識淺、思慮未成熟，雖然他否認犯罪、態度不佳，但仍認宣告刑暫不執行為宜。至於蘇姓男子，不僅經合法傳喚不到庭，還因曾犯恐嚇危安罪遭判刑2月、緩刑2年確定，高院指他已不符合緩刑條件。

2019年8月1日，有網友在Dcard心情版發表「呼籲各位女性有變態在932公車出沒」文章，張姓女網友也在下方呼應「有次下大雨搭公車，那天穿短裙，阿伯坐對面一直盯一直看我大腿，總算要下車的時候，站起來霎那發現他還在緊盯我裙底。當下火整個喇起來，重摔我的安全帽，怒吼你看夠了沒啊！才下車」並說「死老頭再看我戳瞎你的眼」。

蘇姓網友以卡稱「世新大學廣播電視電影學系」回張女「誰知道妳的腿是正的還是醜的 搞不好他是看妳腿太醜」，張女回「要看我的照片可以點進來啊，我就算長得再醜或美，就可以被眼神猥褻ㄛ？台男素質果然是很差欸」。蘇接續說「喔妳的照我看了 蠻醜的啊，他是看妳醜才一直盯著你看吧，妳這種台女的素質才是真的差，身材這麼爛還以為美，白眼怒翻三圈半」，甚至以西遊記裡的白骨精來嘲諷她的腿「0分」。

朱姓學生則是以卡稱「國立勤益科技大學化工與材料工程系」於翌日批張女「那位叫人點卡稱看照的真的挺醜而不自知，確實難看」、「笑死，自助餐真好吃。媽的整串台女」。

張女向台北市警中正二分局報案，檢方偵結後起訴。蘇否認有侮辱人的動機，並說他是針對這個主題去做回應，用意是想要張女知道要說別人性騷擾得有證據，而不是亂吼喊人。蘇說，張女叫他去看她的長相是不是不值得被性騷擾，他認為「長得就是不漂亮」。朱則認為自己是適當評論。

高等法院指出，張女的文字並沒有直指阿伯是變態、性騷擾，而蘇卻繞著她說別人是變態打轉，且攻擊張女美醜。高院表示，不管張女是不是小有名氣的網紅，她都享有做為一個人應受最起碼的尊重，得易科罰金的拘役50日、25日妥適。

本案被告蘇姓男子也是網路「名人」，不僅頻登媒體，也有傷害和多次妨害名譽紀錄。蘇2017年6月間結識一名男子，互傳裸露生殖器、肛門等照片和影片挑逗，同月23日相約發生性行為，但對方這才發現蘇傳的是別人的照片，開口說「挖賽！你跟照片也差太多了」，拒絕上床。