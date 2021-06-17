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旅美男辱警「像流氓」判3月 引中壢警濫權案上訴遭高院打臉

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

金姓婦人和趙姓丈夫爭吵，兒子報警，竹北分局六家派出所曾姓、謝姓警員到場處理，趙卻罵兩人「想做流氓啊？」、「挖操」，檢方依妨害公務罪起訴趙，新竹地方法院依侮辱公務員罪判他3月徒刑，得易科罰金。趙上訴，律師還拿出「中壢警違法臨檢」的新聞資料辯駁，台灣高等法院認為兩件事迥異，駁回上訴定讞。

「中壢警違法臨檢」是指音樂老師詹慧玲4月22日遭桃園市警中壢分局警員盤查，因拒回答、罵警員「很蠢」，被依妨害公務罪嫌逮捕，引發警察濫權風波。桃園市長鄭文燦事後要求警方執行勤務，必須謹守法律授權、友善堅定原則。

新竹縣警局勤務中心去年3月15日凌晨3點、深夜11點接獲報案電話，指趙姓夫妻在爭執，且還動手，六家派出所曾姓、謝姓警員接到通報，隨即前往趙家。金姓婦人同意警察進屋，警方要求趙提供身分證件，趙卻接連咒罵「挖操」、「我剛剛罵你了嗎？神經病」、「你是不是要做流氓？」、「你們派過來跟流氓一樣啦」、「那個瘦子像流氓一樣」。

當趙遭法辦後，檢方具體求處有期徒刑6月，他解釋「挖操」是他的口頭禪，「神經病」則是對妻子講的，他因長年住在美國，覺得警察沒有依法行政，因「不知怎麼形容」，便說他們像流氓一樣。因警察執勤過程都有密錄器紀錄，新竹地院不採信趙的說法，判他3月徒刑。

趙上訴高等法院，再辯稱因和妻子講話時，警察很大聲地說「怎麼樣？」還用斜眼看他，他才講出這些話，並沒有針對任何人。

警察職權行使法規定「警察於公共場所或合法進入之場所，得對於合理懷疑其有犯罪之嫌疑或有犯罪之虞之人查證其身分。」基於比例原則考量，對於犯罪預防的身分查證及資料蒐集作為的標準，是有「合理懷疑」。高院認為警方是因有人報案才到現場，管理員聯繫住戶後陪同警察到趙家，經小孩開門後才進屋，沒有違法之處。

趙在警察進屋後，先是說「不要聽小孩亂講話報警，你們就出動，浪費資源」，而當警察詢問金婦始末時，趙則不斷插話、出言挑釁。金婦訴苦他和孩子都是受害者，丈夫在家裡亂吼亂叫，希望警察把他帶走；高院認為警方合理懷疑趙有犯罪嫌疑，查驗身分未違法。

高院指出，「神經病」、「流氓」屬攻擊性言詞，與發語詞或口頭禪有別，顯見趙是在侮辱依法執行職務的兩名警員。高院批趙恣意侮辱依法執行勤務的警員，心態、手段都可議，影響社會秩序、公權力執行；趙的辯護律師提出「中壢警違法臨檢」的新聞資料供合議庭參考，合議庭認為兩事無從比附援引，駁回上訴。

台灣高等法院認為兩件事迥異，駁回上訴定讞。記者王宏舜／攝影
台灣高等法院認為兩件事迥異，駁回上訴定讞。記者王宏舜／攝影

警察 新竹 臨檢

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