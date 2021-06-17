教授與指導女學生一段情 人妻蒐證找到情書求償

大學教授阿忠（化名）的妻子小蘋（化名），陪同孩子出國就學，長時間居住於美國，2年前返國，發現丈夫的指導女學生小倩（化名）寫給阿忠的情書「我是出軌了，對我先生來說我才是壞女人，對您來說您可是我出軌的人」，向法院請求損害賠償，阿忠承認對小倩有情感捲入，但沒有超過情感以外之情，法官認阿忠、小倩侵害小蘋的配偶權，判2人連帶賠償小蘋新台幣20萬元。可上訴。

教授的妻子小蘋稱，與阿忠結婚多年，丈夫是大學教授，小倩是丈夫的指導學生，且是有夫之婦，主動積極向阿忠示愛，並持續有各種親密行為，2人趁她陪同孩子出國就學，長時間居住於美國、無法確切掌握2人行蹤機會展開交往，小倩甚至公然將她及阿忠住所當成自己家。

直到她於2019年7月回台灣就醫，才於同年8 月間，在家中發現多張小倩親筆寫給阿忠的情書，其中寫著「對了！我是出軌了，對我先生來說我才是壞女人，對您來說您可是我出軌的人，愛上您後，我沒再愛上別人」、「肉體也一樣沒有別人，有的話那就只有我所虧欠的人，我先生」。

「在等待小孩的時間想您」、「謝謝你那麼愛我，如此真切無私，我愛你，這是真心話，謝謝你…和你在一起，也是因為我的自私，我自私的享受不應該屬於我的美好 」、「若可以承諾，我下輩子當你的老婆…我依然戴著我們的戒指」。

更有甚者，小倩更曾在生病後主動寫信予小蘋，承認與阿忠的外遇行為「很冒昧寫信給您，覺得許多事情需要勇敢去面對…現在我將收到的唯一禮物歸還，以做個了結。同時也將老師的LINE及電話封鎖…我承認以前我錯了…」。經小蘋對丈夫及小倩請求損害賠償。

小倩辯稱，這些書信小蘋早已知情，遲於去年底始提起本件訴訟，顯已罹於民法規定2 年消滅時效，且書信是她寫給阿忠的個人信件，絕無可能讓任意第三人閱覽，更不可能讓阿忠的配偶閱覽，因此小蘋以不法方式取得，自無證據能力。

阿忠辯稱，這些書信是小蘋翻找他書桌抽屜物品及閱覽他手機所取得，他自己都不知道有這樣的東西。並強調他對家庭盡心盡力，雖曾帶小倩去看展覽，但否認有將小倩帶回家。且他承認對小倩有情感捲入，但沒有超過情感以外之情。