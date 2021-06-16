直銷情郎年薪1335元 與人妻賠她夫金額減成15萬

黃姓直銷商與許姓人妻親密往來，王姓丈夫不滿黃和他妻子雨天共撐1傘、大街上十指交扣，還傳「you complete my life…Baby」等簡訊，自認配偶權遭侵犯，提告向兩人求償100萬元。士林地方法院審理後，判兩人連帶給付30萬元。台灣高等法院衡酌雙方經濟狀況，改判黃與許婦賠償15萬元確定。

從事導演工作的王姓男子結婚6年，但2017年8月就因故和許姓妻子分居。王指控，妻子和黃姓男子相約到新加坡、日本出遊，還常用LINE互表愛意，兩人還不時同居在他岳母家，嚴重破壞他家庭幸福。

黃姓男子辯稱因工作關係而結識許女胞兄，和許家人熟稔，許母甚至把他當「兒子」般對待，他到許家過夜時，都是在書房打地鋪，未與許女同居。

黃說，王指他在大街上和許女牽手，那是因為許女「血糖降低」、身體不適，他擔心她的安危才牽她過馬路，並非十指交扣逛街。

許女解釋她因公到新加坡出差，剛好黃也要到星國處理業務，才請黃帶她兒子到新加坡會合，並請他幫忙照顧兒子。至於去日本，她說兩人赴日原因不同，也沒搭同班機，且住不同飯店。

士林地院檢視，黃和許女互傳「妳已經分擔我的寂寞啦，妳讓我不寂寞。…you complete my life…Baby，我很認真很認真的，想要找到能跟你長長久久的方法…只要不離開我…我現在很想抱緊你，跟你說love you…Miss you too …」、「so happy to be with you」等訊息，明顯逾越社交往來，判兩人賠償30萬元。

黃與許女上訴，高院認為許女未避諱已婚身分，乘坐機車時摟著黃的腰，兩人還共撐一傘、過馬路時互挽，甚為親暱。

不過，王姓丈夫究竟應獲得多少精神慰撫金？高院認為應該斟酌雙方的身分、地位和經濟狀況。高院指出，王2018年所得31萬，名下有輛汽車和225萬的投資，而在外商公司上班的許女年薪56萬，當直銷商的黃2018年所得「1355元」，名下無財產，改判許女和黃賠償15萬元。