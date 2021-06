直銷情郎年薪1335元 與人妻賠她夫金額減成15萬

黃姓直銷商與許姓人妻親密往來,王姓丈夫不滿黃和他妻子雨天共撐1傘、大街上十指交扣,還傳「you complete my life…Baby」等簡訊,自認配偶權遭侵犯,提告向兩人求償100萬元。士林地方法院審理後,判兩人連帶給付30萬元。台灣高等法院衡酌雙方經濟狀況,改判黃與許婦賠償15萬元確定。

從事導演工作的王姓男子結婚6年,但2017年8月就因故和許姓妻子分居。王指控,妻子和黃姓男子相約到新加坡、日本出遊,還常用LINE互表愛意,兩人還不時同居在他岳母家,嚴重破壞他家庭幸福。

黃姓男子辯稱因工作關係而結識許女胞兄,和許家人熟稔,許母甚至把他當「兒子」般對待,他到許家過夜時,都是在書房打地鋪,未與許女同居。

黃說,王指他在大街上和許女牽手,那是因為許女「血糖降低」、身體不適,他擔心她的安危才牽她過馬路,並非十指交扣逛街。

許女解釋她因公到新加坡出差,剛好黃也要到星國處理業務,才請黃帶她兒子到新加坡會合,並請他幫忙照顧兒子。至於去日本,她說兩人赴日原因不同,也沒搭同班機,且住不同飯店。

士林地院檢視,黃和許女互傳「妳已經分擔我的寂寞啦,妳讓我不寂寞。…you complete my life…Baby,我很認真很認真的,想要找到能跟你長長久久的方法…只要不離開我…我現在很想抱緊你,跟你說love you…Miss you too …」、「so happy to be with you」等訊息,明顯逾越社交往來,判兩人賠償30萬元。

黃與許女上訴,高院認為許女未避諱已婚身分,乘坐機車時摟著黃的腰,兩人還共撐一傘、過馬路時互挽,甚為親暱。

不過,王姓丈夫究竟應獲得多少精神慰撫金?高院認為應該斟酌雙方的身分、地位和經濟狀況。高院指出,王2018年所得31萬,名下有輛汽車和225萬的投資,而在外商公司上班的許女年薪56萬,當直銷商的黃2018年所得「1355元」,名下無財產,改判許女和黃賠償15萬元。